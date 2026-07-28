Città

SARONNO – Sono stati fissati i funerali di Alessandro Mancinelli, il 64enne scomparso improvvisamente nella sua abitazione sabato 25 luglio in seguito a un malore. La cerimonia funebre si terrà mercoledì 29 luglio alle 16 nella chiesa Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo.

Mancinelli era una figura conosciuta in città. Da anni frequentava il centro storico ed era un volto familiare per residenti, commercianti e forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi la sorella Rita ha voluto ricordarlo con una lunga lettera, nella quale ha ringraziato i carabinieri, la polizia locale, i negozianti e tutti i cittadini che, nel corso degli anni, hanno dimostrato umanità e gentilezza nei confronti del fratello. Nel suo messaggio ha anche invitato a guardare oltre le apparenze, scrivendo: “Chiedo a tutti di non giudicare un libro dalla copertina senza averlo letto tutto, partendo dalla prima pagina”.

L’ultimo saluto ad Alessandro Mancinelli sarà quindi celebrato domani pomeriggio nella chiesa Prepositurale, dove parenti, amici e quanti lo hanno conosciuto potranno riunirsi per rendergli omaggio.

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