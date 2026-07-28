Cronaca

SARONNO – A distanza di alcuni giorni resta l’amarezza nel quartiere Matteotti per il raid vandalico che ha colpito la chiesa di San Giuseppe e l’oratorio. I segni dei danneggiamenti sono ancora ben visibili e continuano a suscitare interrogativi e rammarico tra residenti e frequentatori della parrocchia.

A richiamare subito l’attenzione sono i colpi lasciati sul vetro che protegge l’immagine di San Giuseppe, collocata sulla facciata della chiesa. Secondo quanto raccontano alcuni residenti, un uomo in evidente stato di agitazione avrebbe preso a sassate la facciata dell’edificio religioso, per poi spostarsi verso l’oratorio dove avrebbe danneggiato anche alcuni punti dell’illuminazione lungo il vialetto d’ingresso.

Ad accorgersi per prime di quanto era accaduto sono state le suore che vivono nella struttura, che hanno visto l’epilogo del blitz e dato l’allarme. L’episodio è stato quindi segnalato alle forze dell’ordine ed è stata presentata una denuncia.

L’episodio risale a qualche giorno fa, ma nel quartiere il dispiacere non si è attenuato. Chi passa davanti alla chiesa continua a notare i segni lasciati dai colpi sul vetro protettivo dell’immagine di San Giuseppe.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09