SARONNO – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate religiosa saronnese. Mercoledì 29 luglio alle 20,45 nella chiesa di San Francesco sarà celebrata la messa solenne dedicata a Santa Marta, una ricorrenza che da decenni unisce fede, tradizione e memoria della città.

L’appuntamento, che coincide con la festa liturgica della santa, rappresenta per molti saronnesi un momento simbolico dell’estate, quando la città rallenta il proprio ritmo e molte famiglie si preparano al periodo delle vacanze. Nonostante il passare degli anni, la celebrazione continua a richiamare fedeli e cittadini legati alle tradizioni locali.

Le origini della ricorrenza sono strettamente legate all’antica contrada di Santa Marta, nella zona dell’omonimo vicolo. Un quartiere che nel tempo è cambiato, ma che ha conservato il ricordo della sua storia grazie all’impegno di chi ha custodito questa tradizione, tramandandola di generazione in generazione.

Anche quest’anno, durante la celebrazione, sarà esposta alla venerazione dei fedeli la statua lignea di Santa Marta con gli angeli. L’opera appartiene da sempre alla famiglia Pagani e viene condivisa con la comunità in occasione della festa, rinnovando un gesto che unisce devozione religiosa e memoria storica della città.

La celebrazione del 29 luglio si inserisce nel calendario delle ricorrenze estive della comunità pastorale di Saronno, insieme ad altri appuntamenti tradizionali che ogni anno mantengono vive le radici religiose e popolari della città.

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