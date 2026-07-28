Saronno, scatta la dezanzarizzazione: due sere di trattamenti, ecco orari e divieti
28 Luglio 2026
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Cascina Ferrara è infestata dalle zanzare.Non si riesce ad uscire a fare due passi senza essere punti più volte.Nel giardino abbiamo fatto la dezanzarizzazione, ma giustamente il giardiniere ha detto che non darà risultati se intorno i quartieri non sono stati trattati nei tempi adeguati. Forse il Comune dovrebbe iniziare a maggio e fare un trattamento ogni mese fino a settembre. L’anno scorso è stato un inferno con le zanzare e quest’anno idem!!
Abbiamo capito che il comune non ha reso noto pressoché nulla. Ci avvelenerà per 3 notti in cui si creperà dal caldo per un pugno di zanzare
Sarebbe giusto oltre il giorno dire anche la via …sarebbe molto più corretto
E che notizia sarebbe? Magari spiegare le zone divise per serata….Stiamo tutti chiusi per 3 giorni? Ma per favore date le notizie complete se il comune le dà altrimenti scrivete che non le hanno date, tanto per cambiare.
Ma segnalare le vie dove passerà il mezzo ,forse era necessario ,staremo a vedere se passeranno in tutte le vie dome c’è vegetazione
Ma è troppo chiedre le vie interessate ???
Buongiorno la dezanzarizzazione riguarderà anche il tratto della ex ferrovia Saronno seregno? Grazie
Si ma dove ?
Dietro a casa mia non vengono mai