SARONNO – Da mercoledì 29 a venerdì 31 luglio tornano gli interventi di dezanzarizzazione nei parchi e nelle aree verdi comunali. Il Comune ha programmato tre serate di trattamenti per contenere la presenza delle zanzare durante il periodo estivo.

Le operazioni inizieranno alle 22 e interesseranno le aree verdi pubbliche della città. Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza, l’Amministrazione invita i cittadini a seguire alcune semplici ma importanti precauzioni.

Nelle serate di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, a partire dalle 22, sarà vietato esporre all’esterno cibo e animali domestici, tenere porte e finestre aperte e lasciare la biancheria stesa all’aperto. Si tratta di misure precauzionali da adottare durante l’esecuzione dei trattamenti.

Particolare attenzione anche per chi possiede un orto vicino alle strade comunali. Gli ortaggi non dovranno essere raccolti né consumati nelle 72 ore successive alla dezanzarizzazione. Una volta trascorso questo periodo, sarà comunque necessario lavarli accuratamente prima del consumo.

L’intervento rientra nel piano periodico di disinfestazione predisposto dal Comune per limitare la proliferazione delle zanzare nei parchi e nelle aree verdi pubbliche, soprattutto nei mesi più caldi dell’anno.

L’Amministrazione ricorda infine che il contributo dei cittadini è fondamentale anche nella prevenzione quotidiana, evitando ristagni d’acqua in giardini, terrazzi e cortili, luoghi dove le zanzare possono deporre le uova.

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