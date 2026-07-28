Città

SARONNO – “SaronnoMai” è il nome che con amarezza la lista Saronno Civca propone per il nuovo periodico comunale. E’ la chiosa di una nota che proponiamo integralmente.

“Obbliga ad amare riflessioni la decisione dell’amministrazione di cambiare la periodicità del Saronno Sette da settimanale a neanche bimestrale”. L’intervento della civica prosegue analizzando tre fattori: “Partecipazione: ovvero decidiamo tutto noi. Chiudiamo un periodico che tutte le forze politiche hanno contribuito a tenere in vita da decenni e non ci diamo nemmeno la pena di argomentare con cifre e ragionamenti la ratio della scelta. Non parliamo poi di portare la discussione in consiglio comunale: in quello si fanno variazioni su un bilancio da cento milioni ma non si trovano pochi euro per mantenere in vita il Saronno7. Informazione: ovvero informiamo solo noi e solo di quello che ci fa vetrina, ovvero l’eventificio, per il quale non mancano i soldi per inventare un informatore quindicinale. Ma siccome i progetti e gli interventi languono, per quelli basta un bimestrale. Alle minoranze dimezziamo lo spazio: da 1200 battute al mese a 1200 ogni due mesi. Trasparenza: gli indirizzi dell’Amministrazione, le azioni messe in essere, i problemi dei cittadini, insomma tutto ciò che non è “organizzazione di eventi” viene diluito nel tempo, così è meno facile per i cittadini sapere e controllare”.

Dura la chiosa: “Partecipazione, informazione e trasparenza: tre promesse tradite di questa amministrazione. In questo triste scenario, che mai ci saremmo aspettati da una maggioranza che si dichiara di centrosinistra, visto che l’amministrazione è alla ricerca di un nome per il nuovo bimestrale che sostituirà il Saronno7, proponiamo SaronnoMai”.

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