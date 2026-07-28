Softball

SARONNO – Riprende questa sera, martedì 28 luglio, il campionato di Serie A1 di softball, e per la Mkf Saronno l’appuntamento è subito di quelli da non sbagliare. Le nerazzurre saranno infatti di scena alle 19.30 sul diamante di Ospiate per affrontare il Lacomes New Bollate, nell’anticipo della sedicesima giornata. La formazione saronnese arriva all’appuntamento forte di una stagione che l’ha vista stabilmente ai vertici della classifica. Davanti a tutti resta irraggiungibile la Quick Mill Bollate, protagonista di un campionato quasi perfetto con 28 vittorie e appena 2 sconfitte, mentre alle sue spalle inseguono Italposa Forlì e proprio la Mkf Saronno, ormai saldamente insediate nelle prime tre posizioni.

Di fronte ci sarà però un avversario particolarmente motivato. Il New Bollate è infatti pienamente coinvolto nella lotta per il quarto posto, l’ultimo utile per accedere ai playoff scudetto, e ogni partita rappresenta un passaggio decisivo nella corsa alla post season. Per la squadra allenata da Massimo Rotondo, invece, l’obiettivo è consolidare il terzo posto e continuare a mettere pressione a Forlì, mantenendo alto il livello in vista della fase conclusiva della stagione. L’impegno odierno sarà il primo di un doppio confronto: le due squadre torneranno infatti in campo anche mercoledì 29 luglio per la seconda sfida della serie.

28072026