Groane

SOLARO – Prosegue senza sosta la mobilitazione cittadina a difesa dei campi agricoli e della fascia verde a sud del paese. Nella giornata di domani, mercoledì 29 luglio, la petizione promossa dal comitato di quartiere centro civico “Il Giuggiolo” di Cascina Emanuela e patrocinata dal comune di Solaro farà tappa a Casa Brollo, in piazza Grandi 54. I cittadini potranno recarsi al banchetto per apporre la propria firma in due differenti fasce orarie: dalle 10 alle 12 al mattino e dalle 16 alle 18 nel pomeriggio (si ricorda di presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità).

Al centro della contestazione c’è il controverso progetto privato per la realizzazione di un maxi impianto agrivoltaico in via Delle Mavane. Il piano prevede la cessione di un appezzamento terreno da parte di un privato per fare spazio a un’installazione d’impatto straordinario: oltre 150.000 metri quadrati di superficie (pari a più di 20 campi da calcio), 17.680 moduli fotovoltaici alti fino a 6 metri, 9 cabine prefabbricate e oltre un chilometro e mezzo di elettrodotti interrati. Un’opera pensata per produrre 18,21 GWh annui destinati interamente al mercato privato, che secondo i promotori della protesta non porterà alcun beneficio diretto o sconto in bolletta per le famiglie del territorio.

L’area interessata rappresenta un nodo cruciale per l’ecosistema locale, ponendosi come cerniera verde e corridoio ecologico tra il parco delle Groane e il parco del Lura. La sua trasformazione in un insediamento industriale a cielo aperto cancellerebbe le storiche colture di grano e soia, minacciando il paesaggio con una recinzione alta oltre due metri, telecamere e una significativa frammentazione della cintura naturale.

Sul progetto è già arrivato il parere contrario della soprintendenza, che ha sottolineato il rischio di creare un “fronte lineare continuo” incompatibile con le tutele paesaggistiche della zona. L’amministrazione comunale di Solaro si è schierata fermamente al fianco dei cittadini e contro la costruzione dell’impianto. Dopo aver portato la discussione in commissione territorio lo scorso 9 luglio e in attesa del dibattito in consiglio comunale, la giunta sta studiando ogni contromisura istituzionale e legale.

Tra le azioni strategiche figura l’intenzione di utilizzare le compensazioni ambientali derivanti dal nuovo data center di Cesate per piantumare, proprio lungo le aree agricole di via Delle Mavane, un nuovo bosco naturale di ampia portata, sul modello dell’area di Introini, così da blindare la vocazione ecologica del territorio.

La giornata di domani a Casa Brollo rappresenta dunque una tappa fondamentale per permettere alla comunità di far sentire la propria voce prima degli ultimi appuntamenti in programma e dell’avvio delle assemblee pubbliche previste per l’inizio dell’autunno.

(foto d’archivio)

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