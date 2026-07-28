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TRADATE – Nuovo assalto alla tabaccheria di corso Matteotti. Nella mattinata di ieri, lunedì 27 luglio, un rapinatore con il volto coperto e armato di coltello ha fatto irruzione nel negozio, facendosi consegnare dalla titolare il denaro contenuto nella cassa prima di fuggire.

Secondo una prima ricostruzione, il malvivente è entrato nell’attività commerciale con il volto travisato e, sotto la minaccia dell’arma, ha costretto la proprietaria a consegnargli l’incasso, pari a poche decine di euro. Ottenuto il denaro, si è rapidamente allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Per la tabaccheria si tratta del secondo episodio analogo nell’arco di un mese, circostanza che accresce la preoccupazione della titolare e dei commercianti della zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire nei dettagli quanto accaduto e individuare il responsabile. Gli investigatori stanno raccogliendo ogni elemento utile, comprese le eventuali immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire indicazioni decisive per risalire all’autore della rapina.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza delle attività commerciali, soprattutto alla luce del ripetersi di episodi criminosi ai danni dello stesso esercizio nell’arco di poche settimane.

(foto archivio)

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