Saronnese

Partiranno nel mese di agosto i lavori per realizzare la nuova rotatoria all’incrocio tra via IV Novembre, via Dell’Acqua e via Sanzio, davanti alla farmacia comunale. L’intervento interesserà uno dei nodi viabilistici più trafficati di Uboldo e punta a sostituire l’attuale impianto semaforico con una rotatoria, con l’obiettivo di rendere più scorrevole il traffico e aumentare la sicurezza della circolazione.

L’opera rappresenta il primo lotto di un progetto più ampio e sarà realizzata nell’ambito degli accordi urbanistici collegati al deposito per mezzi pesanti di via Papa Giovanni XXIII. L’investimento previsto è di circa 295 mila euro. Il ribasso ottenuto in fase di progettazione consentirà inoltre di destinare risorse alle opere previste nel secondo lotto dell’intervento.

Uno degli aspetti che ha permesso di accelerare l’avvio del cantiere è il fatto che non saranno necessari espropri: tutte le aree interessate sono infatti già nella disponibilità del Comune. Una volta consegnate le superfici all’impresa incaricata, i lavori dovranno essere completati entro 180 giorni.

L’intervento è atteso da anni da residenti e automobilisti che percorrono quotidianamente la Saronnese, dove nelle ore di punta si formano spesso rallentamenti e code. L’Amministrazione comunale ritiene che la nuova configurazione dell’incrocio possa migliorare la fluidità del traffico e ridurre i punti di conflitto tra i veicoli.

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