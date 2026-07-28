SARONNO – Dopo il raid vandalico che nei giorni scorsi ha colpito la chiesa e l’oratorio San Giuseppe del quartiere Matteotti, arriva anche il messaggio di vicinanza dell’associazione Il Gabbiano, che ha voluto esprimere solidarietà alla comunità parrocchiale e offrire il proprio sostegno.

Nel messaggio diffuso dall’associazione, quanto accaduto viene definito un episodio che “addolora profondamente”, perché un gesto di questo tipo “non colpisce solo un edificio, ma un luogo che da sempre rappresenta un punto di riferimento per bambini, ragazzi, famiglie e per tutta la comunità: un luogo di educazione, accoglienza e condivisione”.

Il Gabbiano ha quindi espresso la propria vicinanza al parroco, alle suore, ai volontari e a tutta la comunità dell’oratorio, auspicando che l’accaduto possa trasformarsi “in un’occasione per dimostrare ancora una volta la forza dell’unione e della solidarietà”.

L’associazione ha inoltre ribadito la disponibilità a offrire un aiuto concreto: “Come sempre, siamo a completa disposizione della Parrocchia e dell’Oratorio San Giuseppe per offrire il nostro aiuto e ogni supporto che possa essere utile”.

Il messaggio si conclude con una risposta simbolica agli autori del gesto: “A chi ha cercato di lasciare un segno di degrado, rispondiamo con una comunità ancora più unita, presente e pronta a ricostruire. Forza Oratorio San Giuseppe. Siamo con voi”.

Il raid vandalico, scoperto nei giorni scorsi, ha provocato danni alla facciata della chiesa, con colpi contro il vetro che protegge l’immagine di San Giuseppe, e all’illuminazione del vialetto dell’oratorio. Dell’accaduto è stata presentata denuncia alle forze dell’ordine.

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