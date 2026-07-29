Città

SARONNO – Figure che hanno segnato la storia della città, luoghi della formazione e realtà sportive capaci di educare generazioni di giovani. È questa la proposta di Francesco Licata, presidente del Consiglio comunale di Saronno, che ha raccolto l’invito del gioco estivo “Banconote Saronno” indicando sei nomi e simboli che, a suo giudizio, rappresentano l’identità della comunità.

“Senza pretesa alcuna, in ordine casuale e non di importanza”, premette Licata presentando la propria sestina.

La prima scelta è dedicata a Nino Biffi, storico capitano dell’Fbc Saronno, morto giovanissimo durante la battaglia del Monte Sabotino nella Prima guerra mondiale. Per Licata è “l’emblema del sacrificio di tanti saronnesi che non sono tornati dalla Prima guerra mondiale”.

Il secondo nome è quello di Agostino Vanelli, medico, partigiano e primo sindaco della Saronno liberata. Licata lo ricorda come una figura “fortemente voluta dal Comitato di liberazione nazionale per guidare la città che risorgeva dopo la tragedia della guerra e l’orrore nazifascista”.

Nella sestina trova spazio anche monsignor Angelo Centemeri, per molti anni prevosto della città. Il presidente del Consiglio comunale ne sottolinea la capacità di essere “un attento osservatore della realtà saronnese”, dotato di “un’intelligenza fine” e della sensibilità necessaria per interpretare i cambiamenti della comunità.

Tra le sei “banconote” immaginate da Licata compare anche il liceo scientifico “Gb Grassi”, che quest’anno celebra i sessant’anni di attività. Una scelta che guarda al valore della scuola, definita “un’eccellenza che forma le menti dei saronnesi, sfornando i migliori talenti”.

La quinta proposta è dedicata alla Robur Saronno, indicata come esempio di società sportiva capace di educare generazioni di ragazzi attraverso discipline diverse, dal basket alla scherma fino al calcio, promuovendo aggregazione e spirito sportivo.

Chiude la sestina l’Isotta Fraschini, simbolo del passato industriale della città. “Ha rappresentato il passato industriale di Saronno e dato lavoro a centinaia di saronnesi”, ricorda Licata, evidenziando il ruolo che l’azienda ha avuto nello sviluppo economico del territorio.

Anche la proposta del presidente del Consiglio comunale entra così nella raccolta delle “Banconote Saronno”, il gioco dell’estate che invita cittadini, associazioni e rappresentanti della comunità a scegliere le sei figure, i luoghi o i simboli che meglio raccontano la storia e l’identità della città. Le sestine possono essere inviate alla redazione tramite WhatsApp oppure pubblicate nei commenti agli articoli dedicati all’iniziativa.

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“Banconote Saronno” è il gioco estivo de ilSaronno che invita i lettori a scegliere i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresentano la città. Invia la tua proposta nei commenti o via WhatsApp +39 320 273 4048. Un gioco, ma anche un modo per riscoprirne la storia e l’identità. Partecipa anche tu: scrivi la tua sestina nei commenti o inviala via WhatsApp alla redazione.

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