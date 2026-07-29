Basket

SARONNO – La Robur Basket Saronno ha ufficializzato la nomina di Marco Coppo come nuovo direttore sportivo della società. Sarà lui a seguire da vicino la costruzione della prima squadra in vista della stagione 2026-2027, che vedrà i biancoblù tornare a disputare il campionato di Serie B Interregionale.

Coppo approda a Saronno dopo un percorso nel mondo della pallacanestro che lo ha visto ricoprire i ruoli di giocatore, allenatore e dirigente. Da alcune settimane è già operativo insieme al presidente Ezio Vaghi, al vicepresidente Mauro Oliva e allo staff tecnico del Progetto Giovani Cantù, con il quale la Robur ha recentemente rinnovato l’accordo di collaborazione.

L’obiettivo è quello di allestire un roster competitivo per affrontare al meglio il ritorno nella quarta serie nazionale, puntando sia sulla valorizzazione dei giovani sia su eventuali innesti che possano rafforzare la squadra durante la stagione. «Sono molto contento di questa nuova avventura – ha dichiarato Marco Coppo –. Saronno è da sempre una delle realtà più ambite per la serietà della società e dei suoi progetti. Abbiamo già iniziato a lavorare per costruire un gruppo competitivo, valorizzando i talenti del Progetto Giovani Cantù e facendoci trovare pronti a rinforzare la squadra quando sarà necessario».

Soddisfazione anche nelle parole del presidente Ezio Vaghi, che ha accolto il nuovo direttore sportivo sottolineandone le qualità umane e professionali: «Marco è una figura che conosciamo da sempre e che stimiamo profondamente. Le sue competenze e la sua conoscenza del basket saranno fondamentali per seguire il mercato e supportare la crescita della squadra. Ripartiamo con entusiasmo, con un assetto rinnovato e tanta voglia di fare bene». Con l’ingresso di Coppo, la Robur prosegue dunque la programmazione della nuova stagione, nella quale l’obiettivo sarà consolidarsi nel campionato di Serie B Interregionale dopo il ritorno nella categoria e costruire una squadra in grado di essere competitiva sin dalle prime giornate.

(foto: Ezio Vaghi con Marco Coppo)

29072026