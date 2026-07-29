Groane

CESANO MADERNO – È stata inaugurata ieri la sede riqualificata del Centro per l’Impiego di Cesano Maderno, al termine di un intervento che ha ampliato gli spazi e rinnovato la struttura, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficiente a cittadini e imprese del territorio.

La superficie del centro, situato in corso Europa 12/B, è passata da 478 a 625 metri quadrati, consentendo la realizzazione di 20 postazioni operative. L’intervento ha riguardato anche un importante progetto di efficientamento energetico, destinato a rendere l’edificio più moderno, funzionale e sostenibile.

Nel corso della cerimonia sono stati illustrati anche i numeri dell’attività svolta dal Centro per l’Impiego. Nel 2025 la struttura ha infatti preso in carico oltre 4.000 persone, registrando un incremento di quasi il 30% rispetto all’anno precedente, un dato che conferma il ruolo sempre più centrale del servizio nelle politiche attive del lavoro.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il sindaco Gianpiero Bocca, la direttrice generale di Afol Monza Brianza, Barbara Riva, il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il consigliere di Prefettura Luigi Russo e l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi.

Il Centro per l’Impiego di Cesano Maderno è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, con accesso su appuntamento. L’Amministrazione comunale ha definito la struttura un presidio strategico per il territorio, destinato a rafforzare i servizi dedicati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e al sostegno di chi è alla ricerca di un’occupazione.

(foto: il taglio del nastro)

29072026