Saronnese

CISLAGO – L’Amministrazione comunale di Cislago ha rivolto un messaggio di ringraziamento al dottor Antonio Zammarrelli, storico medico di medicina generale che dal prossimo 1 agosto concluderà la propria attività professionale per il pensionamento.

Nel messaggio diffuso dal Comune viene ricordato il lungo percorso del medico, definito “un punto di riferimento umano e professionale” per intere generazioni di cittadini grazie alla dedizione, alla competenza e al costante senso del dovere dimostrati durante tutta la carriera.

L’Amministrazione sottolinea anche il ruolo svolto dal dottor Zammarrelli nell’evoluzione dell’assistenza territoriale. “Professionista lungimirante, ha saputo cogliere fin da subito il valore della gestione associata tra medici di famiglia”, si legge nella nota, contribuendo alla realizzazione di un modello di assistenza “più efficiente, moderno e vicino ai bisogni delle persone”.

Un passaggio particolare è dedicato all’impegno nelle situazioni di emergenza. Il Comune ricorda infatti la sua attività come componente dell’Unità di Crisi Locale, con un contributo ritenuto determinante durante la pandemia di Covid-19, nell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina e in numerose altre circostanze che lo hanno visto operare “in prima linea con professionalità e spirito di servizio”.

Tra le iniziative ricordate anche l’organizzazione, anno dopo anno, del punto di vaccinazione antinfluenzale al Centro Anziani, un servizio dedicato soprattutto alla tutela delle persone più fragili.

“Per tutto questo, e per l’umanità con cui ha sempre accompagnato la sua elevata competenza professionale, l’Amministrazione, anche a nome dell’intera comunità, desidera rivolgergli un sentito ringraziamento”, prosegue il messaggio.

Nelle conclusioni il Comune evidenzia come il dottor Zammarrelli lasci “un’eredità fatta di buone pratiche, dedizione, gentilezza e autentico spirito di servizio”, definendolo “un esempio prezioso a cui le nuove generazioni di medici potranno guardare con rispetto e ispirazione”.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale hanno infine rivolto al medico i migliori auguri per il nuovo capitolo della sua vita, con l’auspicio che possa vivere il pensionamento “con serenità, soddisfazione e circondato dall’affetto e dalla riconoscenza di tutti coloro che, in questi anni, hanno avuto il privilegio di conoscerlo, di essere curati e sostenuti dalla sua instancabile opera”.

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