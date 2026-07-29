GERENZANO – Dopo il via libera del Consiglio comunale all’avvio del percorso per la cessione di un ramo d’azienda della farmacia comunale, arriva anche la presa di posizione della consigliera comunale Lisa Molteni. In una lunga nota diffusa al termine della seduta, la consigliera spiega il significato del voto favorevole, definendolo una scelta dettata dalla responsabilità istituzionale ma accompagnata da una forte richiesta di trasparenza e di controllo sull’intera operazione.

Secondo Molteni, la decisione rappresenta “uno dei passaggi più delicati degli ultimi anni” per il Comune e impone una riflessione sul percorso che ha portato alla situazione attuale. La consigliera sottolinea come la farmacia comunale non sia una semplice attività commerciale, ma un presidio sanitario e un patrimonio della collettività, ricordando che il voto favorevole espresso in aula “non può essere letto come un voto di entusiasmo”, bensì come la presa d’atto di una situazione nella quale “con ogni probabilità, non offre più molte alternative operative”.

Nel suo intervento, Molteni individua nelle divisioni e nelle contrapposizioni degli ultimi anni una delle cause che hanno progressivamente indebolito l’Azienda Speciale. Evidenzia inoltre come, a suo giudizio, si sarebbe dovuto investire maggiormente nello sviluppo della farmacia come presidio della sanità territoriale, sfruttando le opportunità offerte dall’evoluzione normativa, tra servizi diagnostici, telemedicina, prevenzione e assistenza ai pazienti cronici.

Pur riconoscendo che l’operazione possa rappresentare l’unica strada per garantire continuità del servizio, tutela dei lavoratori e sostenibilità economica, la consigliera ribadisce che il voto favorevole non cancella le responsabilità politiche e chiede che ogni fase della procedura sia condotta nella massima trasparenza.

Di seguito il testo integrale della nota diffusa dalla consigliera comunale Lis Molteni.