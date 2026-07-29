Gerenzano, cessione della farmacia comunale, Molteni: “Serve trasparenza e una visione per il futuro”
29 Luglio 2026
GERENZANO – Dopo il via libera del Consiglio comunale all’avvio del percorso per la cessione di un ramo d’azienda della farmacia comunale, arriva anche la presa di posizione della consigliera comunale Lisa Molteni. In una lunga nota diffusa al termine della seduta, la consigliera spiega il significato del voto favorevole, definendolo una scelta dettata dalla responsabilità istituzionale ma accompagnata da una forte richiesta di trasparenza e di controllo sull’intera operazione.
Secondo Molteni, la decisione rappresenta “uno dei passaggi più delicati degli ultimi anni” per il Comune e impone una riflessione sul percorso che ha portato alla situazione attuale. La consigliera sottolinea come la farmacia comunale non sia una semplice attività commerciale, ma un presidio sanitario e un patrimonio della collettività, ricordando che il voto favorevole espresso in aula “non può essere letto come un voto di entusiasmo”, bensì come la presa d’atto di una situazione nella quale “con ogni probabilità, non offre più molte alternative operative”.
Nel suo intervento, Molteni individua nelle divisioni e nelle contrapposizioni degli ultimi anni una delle cause che hanno progressivamente indebolito l’Azienda Speciale. Evidenzia inoltre come, a suo giudizio, si sarebbe dovuto investire maggiormente nello sviluppo della farmacia come presidio della sanità territoriale, sfruttando le opportunità offerte dall’evoluzione normativa, tra servizi diagnostici, telemedicina, prevenzione e assistenza ai pazienti cronici.
Pur riconoscendo che l’operazione possa rappresentare l’unica strada per garantire continuità del servizio, tutela dei lavoratori e sostenibilità economica, la consigliera ribadisce che il voto favorevole non cancella le responsabilità politiche e chiede che ogni fase della procedura sia condotta nella massima trasparenza.
Di seguito il testo integrale della nota diffusa dalla consigliera comunale Lis Molteni.
“La decisione assunta dal Consiglio comunale di avviare il percorso per la cessione di un ramo d’azienda della farmacia comunale rappresenta uno dei passaggi più delicati degli ultimi anni per il nostro Comune.
Non stiamo parlando di una semplice attività commerciale.
Parliamo di un presidio sanitario, di un servizio pubblico essenziale, di un patrimonio costruito con risorse della collettività e che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per migliaia di cittadini.
Il voto favorevole espresso in Consiglio non può essere letto come un voto di entusiasmo.
È, piuttosto, la presa d’atto di una situazione che, con ogni probabilità, non offre più molte alternative operative.
Ma proprio per questo non possiamo esimerci dal porre alcune riflessioni politiche.
La situazione odierna non nasce per caso.
È il risultato di anni di gestione caratterizzati da divisioni, conflitti personali, contrapposizioni politiche e continue polemiche che hanno progressivamente indebolito l’Azienda Speciale.
Troppo spesso il dibattito si è concentrato su chi dovesse avere ragione, su chi fosse il responsabile dei problemi, su chi potesse rivendicare i risultati del passato.
Troppo poco, invece, si è discusso del futuro.
Quando la politica smette di programmare e si limita a gestire le emergenze, il conto prima o poi arriva.
E quel conto oggi rischiano di pagarlo i cittadini.
È necessario dirlo con chiarezza.
La farmacia comunale avrebbe potuto diventare uno dei pilastri della nuova sanità territoriale.
L’evoluzione normativa degli ultimi anni offre alle farmacie comunali opportunità importanti: servizi diagnostici, telemedicina, presa in carico dei pazienti cronici, campagne di prevenzione, collaborazione con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie del territorio.
Forse queste strade meritavano di essere percorse con maggiore convinzione, investendo sull’innovazione anziché arrivare, oggi, ad una soluzione che appare dettata soprattutto dalla necessità. La farmacia è oggi considerata sempre più un presidio della sanità di prossimità, con un ruolo destinato a crescere nell’assistenza territoriale.
Detto questo, la responsabilità istituzionale impone di guardare alla realtà.
Se questa operazione rappresenta l’unico strumento concretamente in grado di garantire la continuità del servizio, la tutela dei lavoratori e la sostenibilità economica della struttura, allora è giusto assumersi la responsabilità di consentirne l’avvio.
Ma il voto favorevole non può e non deve essere interpretato come un’assoluzione politica.
Al contrario.
È un voto che richiama tutti, maggioranza e opposizione, alle proprie responsabilità.
Da oggi sarà fondamentale vigilare su ogni fase dell’istruttoria.
I cittadini hanno il diritto di conoscere:
quali saranno le modalità della cessione;
quali garanzie verranno previste per il mantenimento dei servizi;
quale sarà il futuro dei lavoratori;
quali benefici economici e patrimoniali otterrà realmente il Comune;
come verranno reinvestite le eventuali risorse derivanti dall’operazione.
La trasparenza non è un favore.
È un dovere verso la comunità.
Allo stesso tempo, auspichiamo che questa vicenda segni definitivamente la fine delle guerre di posizione che per anni hanno accompagnato la gestione dell’Azienda Speciale.
Gerenzano non ha bisogno di tifoserie.
Ha bisogno di amministratori capaci di assumersi responsabilità, programmare il futuro e mettere al centro esclusivamente l’interesse pubblico.
Per questo il nostro impegno sarà quello di controllare con attenzione ogni passaggio, avanzare proposte quando necessario e pretendere che ogni decisione venga assunta nell’interesse esclusivo dei cittadini.
Perché una farmacia comunale non appartiene a una maggioranza o a un’opposizione.
Appartiene a tutta la comunità.
E come tale merita rispetto, competenza, trasparenza e una visione che guardi ai prossimi vent’anni, non soltanto alla prossima seduta di Consiglio comunale.”
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