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GORNATE OLONA – Intervento di soccorso l’altro giorno a Cascina Martina, nel territorio comunale di Gornate Olona, dove un ragazzo è rimasto ferito dopo una caduta con la propria bicicletta in una zona attrezzata per il ciclocross.

L’allarme è scattato alle 17.05, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Considerata la posizione del ferito, è stato richiesto anche il supporto del Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), i cui operatori hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di recupero.

Una volta raggiunto e messo in sicurezza, il ciclista è stato affidato alle cure dei sanitari e successivamente trasportato in ospedale. Le ferite riportate sono state giudicate di media gravità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti di competenza.

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(foto archivio)

29072026