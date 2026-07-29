Ieri su ilS: grave incidente per un 19enne in moto, raid vandalico alla chiesa del Matteotti e ancora ricordi per Alessio Colletti
29 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 28 luglio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sulla cronaca, con il grave incidente sulla Varesina che ha coinvolto un giovane motociclista, ma anche su episodi di vandalismo, momenti di commozione per un addio nel mondo dello sport e aggiornamenti su lavori pubblici e interventi di disinfestazione.
Il grave incidente avvenuto sulla Varesina ha coinvolto un 19enne di Saronno, trasportato in elisoccorso all’ospedale e ricoverato in prognosi riservata. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.
Origgio, grave incidente sulla Varesina: 19enne di Saronno ricoverato in prognosi riservata
Raid vandalico contro la chiesa del quartiere Matteotti, dove ignoti hanno colpito la facciata con alcune sassate provocando danni anche all’oratorio. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti.
Saronno, raid vandalico contro la chiesa del Matteotti: sassate alla facciata e danni all’oratorio
Grande commozione per l’ultimo saluto ad Alessio Colletti: l’allenatore e l’Amor Sportiva hanno ricordato il giovane con un messaggio carico di affetto, sottolineando il legame costruito dentro e fuori dal campo.
“Continueremo a volare con te”: il commosso saluto del dirigente accompagnatore e dell’Amor Sportiva ad Alessio Colletti
Scatta la campagna di dezanzarizzazione con tre serate di trattamenti programmati. Il Comune ha diffuso orari e precauzioni da seguire, invitando i cittadini a rispettare i divieti temporanei previsti durante gli interventi.
Saronno, scatta la dezanzarizzazione: tre sere di trattamenti, ecco orari e divieti
Ad agosto prenderanno il via i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria sulla Saronnese, un’opera attesa per migliorare la sicurezza e la viabilità lungo uno degli assi stradali più trafficati della zona.
Uboldo, nuova rotatoria sulla Saronnese, lavori al via ad agosto
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