Altre news

SARONNO – Mercoledì 29 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con un progressivo miglioramento fino ad ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà stabile per l’intero arco della giornata.

Le temperature resteranno elevate, con una minima di 24°C e una massima di 33°C, condizioni che favoriscono una sensazione di caldo intenso. È infatti prevista un’allerta per afa, l’aspetto più significativo della giornata, che potrà rendere più pesanti le ore centrali del giorno, soprattutto nelle aree urbanizzate. I venti saranno generalmente deboli: al mattino soffieranno da Est-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Sud-Sudest, senza particolari rinforzi.

Nel corso della giornata le nuvole saranno presenti soprattutto nelle prime ore, alternate a momenti soleggiati. Con il passare delle ore la copertura tenderà a ridursi, lasciando spazio a cieli più sereni in serata. L’assenza di piogge contribuirà a mantenere condizioni asciutte, mentre il caldo continuerà a essere il principale elemento da considerare.

In Lombardia la pressione è in aumento e favorisce un generale miglioramento del tempo. Sulle pianure prevarranno cieli poco nuvolosi o sereni, mentre sulle aree prealpine e alpine saranno ancora possibili annuvolamenti più frequenti, con un aumento della nuvolosità sulle Alpi Retiche fino a deboli piogge in serata. Nel complesso, anche sul resto della regione il caldo e l’afa resteranno gli elementi più rilevanti della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09