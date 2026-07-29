Groane

MISINTO – Stivali da cowboy, cappelli a tesa larga e tanta voglia di stare insieme. Misinto ha riacceso i riflettori e trasformato ancora una volta il proprio centro in una perfetta ambientazione in stile far west per la seconda edizione della Country Night, andata in scena con grande partecipazione lo scorso sabato 25 luglio in piazza Statuto.

Dopo il positivo esordio dello scorso anno, l’evento (promosso dall’amministrazione comunale di Misinto in collaborazione con la Asd Effetto Domino e l’associazione Eventi Sapori di Cascina) si è confermato un appuntamento amatissimo ed efficace nel richiamare un folto pubblico.

La serata è scattata ufficialmente alle 19.30 con l’apertura delle cucine e dello stand gastronomico, che hanno accolto centinaia di visitatori per una cena all’aperto all’insegna dei sapori tradizionali e della convivialità. A partire dalle 21 la festa si è poi spostata al centro della piazza: la speciale pista da ballo in legno montata per l’occasione è stata presa d’assalto dagli appassionati e dai curiosi, che si sono scatenati sui ritmi incalzanti della musica country guidati dai passi della scuola “Amici Astro Dance“. Un vero e proprio show di line dance e coreografie che ha coinvolto ballerini di ogni età fino a tarda sera.

Un bilancio del tutto positivo per la manifestazione, che ha saputo replicare e persino superare i numeri della prima edizione, regalando a Misinto una serata di festa, musica e grande partecipazione popolare.

(foto dalla pagina Facebook di Sandro Monti)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09