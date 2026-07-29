Limbiate

LIMBIATE – Prenderà il via ad agosto e proseguirà fino a dicembre la nuova edizione del progetto “Parchi e stazioni sicure”, il piano di sicurezza urbana promosso da Regione Lombardia per rafforzare i controlli nelle aree più sensibili del territorio. L’iniziativa, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza Romano La Russa, coinvolge il Comune di Limbiate come capofila, altri 15 Comuni delle province di Milano, Monza e Brianza, Como e Varese e l’Ente Parco delle Groane.

L’obiettivo è intensificare la presenza delle polizie locali nelle stazioni ferroviarie, nelle aree boschive interessate dal fenomeno dello spaccio e sulle principali arterie stradali, con pattugliamenti congiunti e controlli sul rispetto del codice della strada, compresi gli alcol test.

Tra i Comuni coinvolti figurano Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Lazzate, Meda, Seveso, Senago, Solaro, Varedo, Arese, Bregnano, Carimate e Cesate, oltre a Limbiate.

Regione Lombardia ha stanziato 45 mila euro per finanziare le ore di straordinario degli agenti impiegati nei servizi serali e nelle attività coordinate. «Regione Lombardia rinnova il proprio impegno concreto nel contrasto allo spaccio e alla microcriminalità – ha dichiarato l’assessore La Russa – Vogliamo restituire ai cittadini la piena fruibilità delle aree più sensibili, in particolare quelle vicine alle stazioni ferroviarie e le zone del Parco interessate da criticità».

29072026