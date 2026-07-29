Saronno, dezanzarizzazione l’appello dei residenti: “Dettagliare zone e orari: impossibile restare due notti con finestre chiuse”
29 Luglio 2026
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Commenti
Giuste le critiche ma non esageriamo, in molto paesi della zona le amministrazioni comunali neanche avvisano.
Le sere sono due: mercoledì e giovedì. Inoltre gli interventi riguardano solo gli spazi verdi.
Sono d’accordo, serve una comunicazione più puntuale visto che si tratta di due o tre notti di intervento (non è chiaro se la notte del 31 ci saranno interventi). Questo vale per agevolare l’apertura delle finestre, la gestione degli animali e degli orti. Auspico che l’Amministrazione accolga la richiesta e divulghi queste informazioni. Grazie.
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La metteranno sul prossimo numero del Saronno una volta tanto che esce a settembre ah ah ah ah ah
In effetti prescrizioni deliranti di questa amministrazione ormai in modalita’ idiozia.
Non ci dicono dove e quando, ma ci vietano di aprire le finestre. Persino in regime CCCP magari avrebbero preferito la formula il giorno x alle ore x ti consigliamo di. 😉
perchè tre notti? le notti sono 2.
Siamo sicuri che l’attività verrà effettuata o si resta vaghi per nascondere altro?
È importante x la nostra salute via don minzoni n 13 urgente
Grazie Sara sempre puntuale e attenta alle problematiche dei cittadini,apprezzo molto il tuo impegno.
Un servizio indispensabile e tempestivo, sicuramente apprezzato. Occorrono comunicazioni più precise sulle modalità di esecuzione. Grazie.
Doveroso. Teneteci aggiornati. Spero arrivi aggiornamento anche tramite canale whatsapp del comune.