SARONNO – “Finestre chiuse per tre sere con oltre 30 gradi”: i saronnesi chiedono orari e zone della dezanzarizzazione. È questo il tema che emerge da segnalazioni e chiamate in Municipio ma anche da numerosi commenti pubblicati dopo l’annuncio del calendario dei trattamenti antizanzare previsti in città tra mercoledì 29 e venerdì 31 luglio.

Il punto, precisano molti residenti, non è mettere in discussione la necessità dell’intervento. Anzi. In tanti sottolineano come la presenza delle zanzare sia diventata particolarmente fastidiosa in diversi quartieri e accolgono con favore la scelta del Comune di effettuare la dezanzarizzazione.

Accanto all’apprezzamento, però, arrivano anche alcune richieste pratiche. La principale riguarda le indicazioni fornite ai cittadini, che invitano a tenere porte e finestre chiuse durante i trattamenti. Con l’ondata di caldo e temperature che anche di notte restano elevate, molti fanno presente che trascorrere tre serate consecutive senza poter arieggiare la casa è difficile, soprattutto per chi non dispone dell’aria condizionata.

“Va benissimo la dezanzarizzazione, era necessaria, ma sarebbe utile sapere con precisione quando passeranno nella nostra zona”, è il senso di molti interventi comparsi sui social. C’è chi chiede una suddivisione del territorio per quartieri, chi un orario indicativo del passaggio dei mezzi e chi informazioni più dettagliate che permettano di organizzarsi limitando il tempo in cui lasciare chiuse le finestre.

La richiesta, quindi, non è quella di modificare il piano degli interventi, ma di accompagnarlo con una comunicazione ancora più puntuale. Sapere in quale fascia oraria sarà interessata la propria via consentirebbe infatti ai residenti di conciliare le precauzioni raccomandate con la necessità di affrontare le notti afose di questi giorni.

Tra i commenti prevale quindi una posizione condivisa: la lotta alle zanzare è considerata utile e attesa, soprattutto nelle aree più colpite, ma una maggiore precisione su orari e zone renderebbe più semplice rispettare le indicazioni senza affrontare inutili disagi in un periodo caratterizzato da temperature elevate.

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