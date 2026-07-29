Città

Saronno – Un’intera città si prepara a celebrare insieme la fine dell’estate. Sabato 12 settembre, a partire dalle 18 e fino a tarda notte, il centro storico di Saronno ospiterà la Notte Bianca di fine estate, un evento diffuso che unirà spettacoli itineranti, musica, shopping e intrattenimento, coinvolgendo cittadini, famiglie e visitatori in una lunga serata di festa.

La manifestazione è promossa grazie al contributo dell’Amministrazione comunale di Saronno ed è organizzata da Eventificio Srl con il coordinamento di Confcommercio Saronno e del Distretto urbano del Commercio.

L’obiettivo è quello di valorizzare il cuore della città, creando un’occasione capace di coniugare intrattenimento, socialità, commercio e cultura, trasformando le vie del centro in un percorso ricco di emozioni e sorprese.

Un centro storico animato da spettacoli e performance

Per tutta la serata il pubblico potrà lasciarsi sorprendere dalle suggestive esibizioni itineranti del Teatro dell’Aleph, che porterà nelle vie del centro spettacoli di teatro di strada e animazione dedicati a grandi e bambini.

Accanto agli artisti professionisti saranno protagonisti anche i commercianti, che contribuiranno ad animare la città con musica dal vivo, dj set, performance artistiche, intrattenimento e iniziative davanti ai propri negozi, trasformando ogni via in un punto di interesse e rendendo la passeggiata nel centro un’esperienza sempre diversa.

Dress code: Bianco

Il filo conduttore dell’intera manifestazione sarà il bianco. Per questo motivo gli organizzatori invitano commercianti, associazioni, artisti e cittadini a partecipare indossando un capo bianco o scegliendo questa tonalità per allestimenti, vetrine e decorazioni. Un gesto semplice che contribuirà a creare un’immagine coordinata e d’impatto, rendendo ancora più riconoscibile e suggestiva l’atmosfera della Notte Bianca di fine estate.

Una città da vivere

La Notte Bianca di fine estate di fine estate rappresenta un’occasione per riscoprire il piacere di trascorrere una serata in città, sostenere le attività locali e condividere gli ultimi scorci dell’estate in un’atmosfera coinvolgente e partecipata. Il programma completo della manifestazione, con tutti gli spettacoli, gli orari e le attività aderenti sarà svelato nelle prossime settimane.

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