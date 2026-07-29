Softball

BOLLATE – La Mkf Saronno completa lo sweep sul campo del Lacomes New Bollate e torna a casa con una doppietta pesante nell’anticipo della terzultima giornata del campionato di Serie A1 di softball. Dopo il netto 7-0 ottenuto ieri nella prima sfida, questa sera le nerazzurre si sono imposte anche nella gara serale con il punteggio di 1-0, al termine di una partita combattuta e dominata dalle lanciatrici.

Con questi due successi la formazione del presidente Massimo Rotondo consolida il terzo posto in classifica, confermandosi tra le protagoniste del massimo campionato nazionale.

A decidere la seconda sfida è stato un episodio nel sesto inning. Dopo una gara caratterizzata dall’equilibrio e dall’ottimo rendimento delle due lanciatrici partenti, Avery per il Saronno e Sackett per il New Bollate, le ospiti hanno trovato il guizzo vincente. Amálie Kalčevová, al debutto con la maglia nerazzurra dopo il recente arrivo dalla Repubblica Ceca, ha aperto l’azione con una valida, avanzando poi in seconda sul bunt di sacrificio di Alessandra Rotondo. A spingerla a casa è stato il doppio di Saviola, che ha firmato l’unico punto dell’incontro.

Il New Bollate ha provato a reagire nella parte bassa dello stesso inning, riuscendo a portare due giocatrici in base, ma Avery ha mantenuto sangue freddo nei momenti decisivi, ottenendo le eliminazioni su Campioni e Kortokrax e conservando il vantaggio fino all’ultimo out.

Per la Mkf Saronno si chiude così nel migliore dei modi il doppio confronto con il New Bollate. Dopo il largo successo della prima partita, il secondo incontro ha evidenziato anche la solidità del reparto lanciatori e della difesa, aspetti che rappresentano un’importante conferma in vista della fase conclusiva della regular season e dei successivi appuntamenti stagionali.

(foto Laura Massarenti/Fibs: Elizabeth Avery del Mkf Saronno)

29072026