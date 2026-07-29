Softball

SARONNO – Nuovo innesto internazionale per la Mkf Saronno, impegnata nella lotta ai vertici del campionato di Serie A1. La società nerazzurra ha ufficializzato il tesseramento della giovane Amálie Kalčevová, fresca vicecampionessa d’Europa Under 22 con la Nazionale della Repubblica Ceca.

Classe 2007, Kalčevová ricopre il ruolo di interbase ed è considerata uno dei prospetti più interessanti del softball ceco. Reduce dall’Europeo Under 22 disputato a Ostrava, dove la Repubblica Ceca ha conquistato la medaglia d’argento arrendendosi soltanto in finale all’Italia, la giovane atleta si è già aggregata al gruppo guidato dallo staff tecnico saronnese.

La nuova arrivata sarà immediatamente a disposizione della Mkf per i prossimi impegni di campionato. Con questo innesto la società saronnese punta ad ampliare ulteriormente le proprie rotazioni in vista della fase decisiva della stagione. L’arrivo di una giocatrice giovane ma già protagonista a livello internazionale conferma la volontà della Mkf di mantenere alta la competitività in un campionato che vede le nerazzurre stabilmente nelle posizioni di vertice.

Il tesseramento di Kalčevová arriva inoltre pochi giorni dopo la conclusione dell’Europeo Under 22, manifestazione nella quale la giovane interbase ha contribuito al brillante percorso della formazione ceca, fermata soltanto dall’Italia nella finale che ha assegnato il titolo continentale. Per la Mkf Saronno si tratta quindi di un rinforzo importante in vista delle prossime settimane, con l’obiettivo di continuare a recitare un ruolo da protagonista nel massimo campionato nazionale.

29072026