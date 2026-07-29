Softball

SARONNO – Ripartenza convincente per la Mkf Saronno nel campionato di Serie A1 di softball. Nella gara di ieri che ha segnato la ripresa del torneo dopo la pausa per gli Europei Under 22, le nerazzurre hanno espugnato il campo del Lacomes New Bollate imponendosi con un netto 7-0 in cinque riprese. Le due squadre torneranno in campo questa sera, mercoledì 29 luglio, alle 19.30, per la seconda e ultima sfida della serie.

La formazione del presidente Massimo Rotondo ha indirizzato il match fin dalle prime battute. Dopo l’1-0 firmato al primo inning dalla rimbalzante di De Luca, il Saronno ha preso definitivamente il largo nella ripresa successiva. Una valida di Alessandra Rotondo ha portato a casa il secondo punto, prima che una scatenata De Luca piazzasse un doppio a basi piene, allungando il punteggio fino al 5-0.

Le nerazzurre hanno poi arrotondato il risultato nel quarto inning grazie ai singoli di Avery e Treccani, fissando il definitivo 7-0.

Protagonista della serata è stata proprio De Luca, decisiva nel box di battuta, mentre in pedana Toniolo ha dominato concedendo soltanto tre valide alle avversarie e guidando la squadra verso lo shutout.

Per la Mkf Saronno si tratta di un successo importante che conferma l’ottimo momento della squadra, stabilmente nelle prime posizioni della classifica di Serie A1 e pronta a tornare in campo questa sera per provare a completare lo sweep nel derby contro il New Bollate.

(foto Laura Massarenti/Fibs: De Luca del Saronno)

29072026