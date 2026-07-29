Softball

OSTRAVA – L’Italia Under 22 di softball è campione d’Europa. Le azzurre nei giorni scorsi hanno conquistato il titolo continentale superando in finale le padrone di casa della Repubblica Ceca con il punteggio di 2-0, al termine di un torneo disputato senza sbavature e chiuso con un percorso netto di nove vittorie in altrettante partite.

La finale, giocata all’Arrows Park di Ostrava, si è decisa fin dal primo inning. A firmare l’azione decisiva è stata la capitana Lucia Polini, autrice della valida da due punti che ha permesso all’Italia di sbloccare immediatamente il risultato contro la lanciatrice ceca Kindermanová. Due punti che si sono poi rivelati sufficienti per consegnare il titolo europeo alle azzurre.

Sul monte di lancio è stata protagonista Julianna Verni, autrice di una prestazione dominante. Dopo aver già guidato l’Italia alle vittorie contro Repubblica Ceca e Paesi Bassi nelle giornate precedenti, la lanciatrice ha confermato il proprio stato di forma anche nella finale, sostenuta da una difesa impeccabile che non ha lasciato spazio alle avversarie.

Per la formazione guidata dal manager Loredana Auletta si tratta di una rivincita dopo la sconfitta subita nella finale dell’ultima edizione degli Europei. Questa volta il cammino è stato praticamente perfetto, con un dominio certificato anche dai numeri.

Nel corso delle nove partite disputate l’Italia ha totalizzato 91 valide, comprese 13 doppi e 13 fuoricampo, con 71 punti battuti a casa e una media battuta complessiva di .376. Ottimo anche il rendimento del reparto lanciatori, che ha chiuso il torneo con una media Pgl di 2.25, 55 strike out e appena 10 basi ball concesse. A completare il quadro, una difesa impeccabile: nel corso dell’intero Europeo le azzurre non hanno commesso nemmeno un errore, confermando solidità e continuità in ogni fase del gioco. Un successo che premia il lavoro dello staff tecnico e di un gruppo capace di dominare il torneo dall’inizio alla fine, tornando sul gradino più alto del podio continentale con una serie di prestazioni che hanno confermato la crescita del softball italiano anche a livello giovanile.

(foto DM Fibs)

29072026