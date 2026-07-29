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SOLARO – Entra nel vivo la mobilitazione del territorio contro l’ipotesi di veder trasformata un’ampia porzione dei campi agricoli di Solaro in una distesa d’acciaio e silicone. Oggi, mercoledì 29 luglio, i cittadini hanno una nuova opportunità per far sentire la propria voce e apporre la propria sottoscrizione contro il progetto: i banchetti della raccolta firme fanno tappa a Casa Brollo (in piazza Grandi 54, al Villaggio Brollo), dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Per sottoscrivere la petizione è necessario presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’iniziativa, promossa dal comitato di quartiere “Centro Civico Il Giuggiolo” di Cascina Emanuela e patrocinata dall’amministrazione comunale, mira a frenare la realizzazione di un maxi impianto agrivoltaico proposto da un operatore privato nella zona di via Delle Mavane.

Il progetto, la cui comunicazione ufficiale è giunta in municipio lo scorso 21 maggio, prevede l’insediamento su un’area agricola di 15 ettari (oltre 152.000 metri quadrati, pari all’estensione di più di 20 campi da calcio). L’opera vedrebbe l’installazione di oltre 17.000 pannelli solari bifacciali posizionati su centinaia di inseguitori meccanici alti fino a 6 metri, supportati da cabine elettriche e recinzioni. Un intervento da 18,21 GWh annui che, secondo le forze promotrici della protesta, andrebbe a cancellare un’area verde strategica con impatti rilevanti sul paesaggio e sulla biodiversità locale.

L’amministrazione comunale ha espresso una ferma contrarietà all’opera. La fascia agricola a sud del paese rappresenta infatti un corridoio ecologico fondamentale di congiunzione tra il parco delle Groane e il parco del Lura.

Per tutelare l’area, il comune intende mettere in campo ogni strumento istituzionale a disposizione. Tra le contromisure previste figura l’impiego dei fondi derivanti dalle compensazioni ambientali legate alla realizzazione del nuovo data center nel vicino comune di Cesate. L’obiettivo della giunta è utilizzare queste risorse per piantumare, proprio sui terreni a sud interessati dal progetto, un nuovo bosco naturale di ampia portata (sulla scorta dell’area protetta di Introini), così da blindare e valorizzare la cintura verde solarese.

La campagna di ascolto e mobilitazione popolare proseguirà poi nella giornata di domani, giovedì 30 luglio, nella sala Angelo Nobile del comune (dalle 9 alle 12), in attesa dell’approdo della discussione nel primo consiglio comunale utile e delle successive iniziative pubbliche previste a partire dal mese di settembre.

(foto d’archivio)

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