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VEDANO OLONA – Grande partecipazione di pubblico per la Notte degli Artisti 2026, l’iniziativa che nei giorni scorsi ha animato Vedano Olona con una serata dedicata all’arte, alla musica e alla socialità.

A tracciare un bilancio dell’evento è stata l’Amministrazione comunale, che attraverso i propri canali social ha condiviso alcune immagini della manifestazione, sottolineando il positivo riscontro ottenuto dall’iniziativa. «Una straordinaria partecipazione di pubblico e il desiderio condiviso di vivere una serata all’insegna dell’arte, della musica e della convivialità hanno reso questo evento un autentico successo», evidenzia il Comune, ringraziando tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione.

L’evento ha richiamato numerosi cittadini e visitatori, confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate vedanese e offrendo l’occasione di vivere il paese in un’atmosfera di festa, con iniziative artistiche e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere persone di tutte le età.

L’Amministrazione ha infine rivolto un ringraziamento ai partecipanti e a quanti hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, dando appuntamento ai prossimi eventi in calendario.

(foto Comune Vedano Olona)

29072026