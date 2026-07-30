Città

SARONNO – Dopo la nota dell’Amministrazione comunale sul futuro di Saronno Sette, arriva la replica del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone, che contesta sia il metodo seguito dalla Giunta sia alcuni aspetti del progetto presentato.

“Leggendo il comunicato del Comune – esordisce Guaglianone – viene spontaneo fare alcune riflessioni. Si parla di pluralismo informativo, ma la realtà è che Saronno Sette era già diventato la ‘Pravda’ dell’Amministrazione. Per ottenere uno spazio politico per i gruppi consiliari di minoranza sono serviti mesi di battaglie e perfino una mozione in consiglio comunale”.

Il consigliere punta poi il dito contro la gestione: “Ad esempio se è vero che già dalla fine del 2025 l’editore aveva segnalato difficoltà economiche, perché in tutti questi mesi l’assessora alla Cultura non ha mai accennato al problema? Neanche in consiglio comunale a febbraio quando ha parlato proprio del Saronno sette? Perché non sono mai stati illustrati i possibili scenari, le criticità o il progetto di riorganizzazione? Ancora una volta ci troviamo davanti a decisioni già confezionate, senza un confronto”.

Guaglianone richiama anche uno dei temi più volte rivendicati dalla nuova maggioranza: “La Giunta si è presentata come l’Amministrazione della partecipazione. Ma dov’è questa partecipazione? Il nuovo assessore alla Partecipazione, Rufini, ha coinvolto le associazioni cittadine prima di modificare uno strumento che le riguarda direttamente? Mi sembra di no”.

Tra i dubbi sollevati anche quelli sull’introduzione del nuovo pieghevole quindicinale ViviSaronno: “Chi organizza eventi sa bene che le iniziative vengono spesso definite all’ultimo momento. Oggi persino gli uffici comunali faticano a rispettare le scadenze con una pubblicazione settimanale. Con un’informazione quindicinale il rischio è che molte manifestazioni, private ma anche comunali, restino escluse o arrivino troppo tardi”.

Il consigliere chiede poi maggiore trasparenza sui numeri dell’operazione. “Nel comunicato si insiste sul fatto che Saronno Sette debba essere a costo zero per il Comune. Ma allora è giusto che vengano resi pubblici tutti i dati: quante copie vengono stampate oggi? Quante vengono effettivamente distribuite? In quali punti? Qual è il budget complessivo? Quanta pubblicità viene raccolta? E se il Comune, come emerge da una determina, spende circa 8 mila euro all’anno tra consulenze e sponsorizzazioni su Facebook, perché per Saronno Sette il principio deve essere necessariamente quello del costo zero?”.

Guaglianone interviene anche sul cambio di nome del periodico: “L’assessora dice che saranno i cittadini a scegliere la nuova denominazione. Ma sarebbe successo anche senza la levata di scudi delle opposizioni? E se la prima uscita è prevista per ottobre, possibile che a fine luglio non esista ancora un progetto definito per coinvolgere davvero la città? Non è un’iniziativa un po’ tardiva e raffazzonata?”.

Il consigliere conclude con un invito all’Amministrazione: “Nel prossimo comunicato stampa sarebbe utile pubblicare finalmente il progetto completo e lo stato dell’arte di Saronno Sette: costi, tiratura, distribuzione, raccolta pubblicitaria e prospettive economiche. Poi la Giunta spieghi le proprie scelte e, se il progetto non funzionerà, se ne assuma la responsabilità. Magari evitando la consueta sequenza di comunicati di sostegno da parte delle forze di maggioranza che applaudono senza alcun distinguo quello che, a nostro avviso, rischia di essere l’ennesimo pasticcio amministrativo”.

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