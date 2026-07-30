Città

SARONNO – C’è chi sceglie i grandi nomi della storia cittadina e chi preferisce riportare alla memoria figure meno conosciute ma fondamentali per la crescita culturale di Saronno. È la strada scelta dall’assessore alla Cultura Laura Succi, che ha raccolto l’invito del gioco estivo “Banconote Saronno” proponendo una sestina di personalità che, a suo giudizio, meritano di essere ricordate.

“Considero questa proposta un gioco preso sul serio, che permette di proporre delle figure in libertà da condizionamenti legati alla reale realizzazione di banconote”, spiega Succi, chiarendo di aver volutamente lasciato da parte “i più famosi che sono stati già opportunamente ricordati”.

La prima scelta è dedicata alla musica con fra’ Sisto Reina, maestro di cappella al Santuario nella metà del Seicento e autore di composizioni che, ricorda l’assessore, sono state riportate nel volume di Tito Olivato pubblicato dalla Società Storica Saronnese in occasione dei 500 anni del Santuario.

Proprio parlando della Società Storica, Succi indica il secondo nome: Angelo Proserpio, protagonista della vita culturale cittadina e ideatore del progetto che portò Saronno a dotarsi di un teatro.

Dalla musica al teatro, il percorso arriva al cinema con Giulio Craia. Trasferitosi da Roma a Saronno, diede vita insieme alla Biblioteca Civica al Cineforum cittadino, che seguì fino agli anni Novanta. Fu anche vicepresidente dell’Unitre.

Ed è proprio questo il collegamento con il quarto nome della sestina: Giovanni Terzuolo, fondatore e primo presidente dell’Università delle Tre Età di Saronno, realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento per la cultura, la formazione permanente e la socialità.

La chiusura è affidata a due figure molto amate dai saronnesi e già comparse in altre proposte. “Il mio medico di quand’ero piccina, un grande uomo”, dice Succi ricordando Agostino Vanelli, storico medico e primo sindaco della città dopo la Liberazione, “perché senza di lui Saronno sarebbe stata diversa”. L’ultimo nome è quello di Maria Lattuada, scelta “per quel che ha fatto e per l’esempio che ci ha lasciato”, simbolo di impegno e solidarietà.

Anche la proposta dell’assessore Laura Succi entra così nella raccolta delle “Banconote Saronno”, il gioco dell’estate che invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a immaginare le sei figure che meglio rappresentano l’identità della città. Le sestine possono essere inviate alla redazione tramite WhatsApp oppure pubblicate nei commenti agli articoli dedicati all’iniziativa.

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“Banconote Saronno” è il gioco estivo de ilSaronno che invita i lettori a scegliere i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresentano la città. Invia la tua proposta nei commenti o via WhatsApp +39 320 273 4048. Un gioco, ma anche un modo per riscoprirne la storia e l’identità. Partecipa anche tu: scrivi la tua sestina nei commenti o inviala via WhatsApp alla redazione.

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