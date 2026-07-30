Politica

MILANO – “Soddisfatto per l’approvazione in Consiglio Regionale del mio ordine del giorno, collegato all’Assestamento di Bilancio 2026-2028, che impegna la Giunta a promuovere con maggiore efficacia il bando ‘Rinnova Veicoli – Terzo Settore 2026’ e a valutare un incremento delle risorse disponibili per gli Enti non commerciali iscritti al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)” dichiara il Consigliere Regionale Giuseppe Licata (Forza Italia).

Il bando regionale “Rinnova Veicoli – Terzo Settore 2026” è rivolto agli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS con qualifica di ente non commerciale. Possono quindi partecipare, tra gli altri, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, fondazioni, associazioni impegnate nei servizi socioassistenziali, sanitari, educativi, culturali e di protezione civile, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando.

“Con questo ordine del giorno ho voluto sostenere concretamente quelle associazioni che ogni giorno operano al servizio delle nostre comunità, associazioni del volontariato, dell’assistenza sociale, sanitaria e della protezione civile che spesso utilizzano veicoli datati, caratterizzati da elevati costi di manutenzione e maggiori emissioni – sottolinea Giuseppe Licata – Ho chiesto quindi a Regione Lombardia di rafforzare la comunicazione sul bando, su cui la partecipazione al momento è ancora ridotta, monitorarne attentamente l’andamento e valutare ulteriori stanziamenti qualora le richieste superassero le risorse disponibili”.

“Un’opportunità importante anche per il territorio varesino. La provincia di Varese vanta infatti una rete particolarmente estesa di associazioni di volontariato, enti assistenziali, organizzazioni di promozione sociale e realtà impegnate nella protezione civile e nel trasporto di persone fragili – precisa Licata – Il sistema del Terzo Settore rappresenta infatti una componente essenziale del welfare territoriale e svolge quotidianamente servizi di prossimità a favore di anziani, persone con disabilità, famiglie e cittadini in condizioni di vulnerabilità.”

L’accesso ai contributi regionali consentirebbe a questi enti di sostituire mezzi ormai obsoleti con veicoli a basse emissioni, garantendo servizi più efficienti e sostenibili a favore delle comunità locali. Si tratta di una platea molto ampia che comprende numerose realtà attive anche nella provincia di Varese: associazioni che si occupano del trasporto sociale, dell’assistenza a persone anziane e con disabilità, del soccorso sanitario, della tutela ambientale, del supporto alle famiglie e delle attività di volontariato diffuse nei comuni del territorio.

“Per molte di queste realtà il veicolo è uno strumento indispensabile per raggiungere persone fragili, effettuare trasporti sociali e garantire servizi essenziali – evidenzia il Consigliere Giuseppe Licata – Per questo è importante far conoscere il bando e valutare un rafforzamento delle risorse disponibili, affinché nessuna organizzazione meritevole resti esclusa da questa opportunità di innovazione e sostenibilità ambientale”.

Il tema della qualità dell’aria resta centrale anche nel Varesotto. Sebbene i dati ambientali evidenzino una situazione generalmente migliore rispetto alle aree più urbanizzate della Pianura Padana, il traffico veicolare continua a essere indicato tra le principali fonti di emissioni atmosferiche, insieme al riscaldamento domestico e alle emissioni provenienti dal più ampio bacino padano.

L’iniziativa nasce infatti anche dalla consapevolezza che il rinnovo del parco veicolare rappresenta una delle azioni efficaci per ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria. Il bando regionale, rivolto per la prima volta anche agli enti del Terzo Settore, dispone attualmente di una dotazione finanziaria dedicata pari a 500mila euro.

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