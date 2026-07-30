Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Nuovo innesto per la Caronnese, che continua a costruire la rosa in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Riccardo Pliscovaz, classe 2006, reduce dall’esperienza in Serie D con il Varese.

Si tratta di un giovane profilo sul quale la società punta per rafforzare il reparto offensivo. Cresciuto calcisticamente tra Insubria, Solbiatese e Torino Club, Pliscovaz si è poi messo in evidenza con il Gavirate, dove ha esordito giovanissimo in Eccellenza prima di disputare due stagioni in Promozione, realizzando complessivamente 14 reti. Le sue prestazioni gli sono quindi valse il passaggio al Varese, con cui ha affrontato l’ultimo campionato di Serie D.

Con il suo arrivo, la Caronnese aggiunge un’altra pedina a disposizione di mister Tomasoni, proseguendo il lavoro di allestimento di una squadra che punta a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Di seguito il comunicato diffuso dalla società.

Il comunicato

Un attaccante giovane per una squadra sempre più ambiziosa: la Caronnese accoglie Riccardo Pliscovaz nel gruppo della formazione che si giocherà le sue chances nel campionato di Eccellenza Lombardia con un importante obiettivo: a fine stagione. Ecco le prime parole dell’attaccante classe 2006 che farà parte della rosa a disposizione di mister Tomasoni.

“Ciò che mi ha spinto ad accettare la proposta della Caronnese è stato l’interesse che la società ha dimostrato nei miei confronti, le ambizioni e l’organizzazione a livello di strutturale”.

“Il mio percorso nasce a 4 anni nella squadra del mio paese, continuando all’Insubria e poi alla Solbiatese per tre anni, per poi proseguire al Torino club per due anni. Dopo questa esperienza sono passato al Gavirate, dove ho vissuto una grande stagione e da neo sedicenne mi sono guadagnato anche la chiamata in prima squadra in Eccellenza, campionato in cui ho collezionato 7 presenze. Ho proseguito la mia esperienza a Gavirate facendo 2 anni di Promozione con 14 gol complessivi, un buon bottino che mi ha portato alla chiamata del Varese in Serie D, squadra in cui ho giocato nell’ultima stagione”.

30072026