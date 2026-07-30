Calcio

SARONNO – Cambio al vertice del Fbc Saronno 1910. La società biancoceleste ha ufficializzato la nomina di Giorgio Losa come nuovo presidente, raccogliendo il testimone da Giuseppe Giglio.

Classe 1994, nato il 31 maggio, Losa è laureato in Scienze motorie e imprenditore nel settore dei servizi per le tintolavanderie. Per lui si tratta anche di un ritorno alle origini: il nuovo presidente è infatti cresciuto nel vivaio del Fbc Saronno, completando tutto il percorso nel settore giovanile prima di tornare, negli anni successivi, a indossare la maglia biancoceleste anche in Seconda categoria.

La scelta del consiglio direttivo punta così su una figura giovane ma profondamente legata alla storia del club. “Il suo legame con i colori saronnesi è profondo – sottolinea la società – e la sua nomina unisce competenze professionali, spirito imprenditoriale e un forte senso di appartenenza, elementi fondamentali per affrontare con ambizione le sfide che attendono il Fbc Saronno”.

Nelle scorse settimane il Fbc è stato particolarmente attivo sul mercato, in vista della prossima stagione in Eccellenza.

30072026