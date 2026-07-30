Calcio

CAIRATE – È entrata nel vivo la preparazione estiva della Varesina, che nei giorni scorsi ha aperto le porte dell’Intred Training Center di Cairate, sede del ritiro precampionato, per un incontro con la stampa.

A fare gli onori di casa è stato il direttore generale Massimiliano Di Caro, affiancato dal direttore sportivo Andrea Scandola e dal nuovo allenatore Daniele Angellotti, chiamato a guidare la formazione rossoblù nel prossimo campionato di Serie D.

Prima dell’allenamento hanno preso la parola anche alcuni protagonisti della rosa, tra cui Carlo Manicone, Stefano Banfi e Tommaso Tentoni, che hanno raccontato le sensazioni dei primi giorni di lavoro e gli obiettivi con cui la squadra si appresta ad affrontare la nuova stagione. Per la Varesina è dunque iniziata una nuova fase del percorso di avvicinamento al campionato. Sul campo di Cairate lo staff tecnico sta lavorando per costruire l’identità della squadra, con l’obiettivo di arrivare pronta ai primi impegni ufficiali e confermarsi tra le protagoniste del girone di Serie D.

(foto Varesina: il raduno della squadra)

30072026