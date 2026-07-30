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CASTIGLIONE OLONA – Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate castiglionese è pronto a tornare. Domenica 2 agosto, dalle 9 alle 18, il centro storico ospiterà la tradizionale Fiera del Cardinale, manifestazione che ogni anno richiama visitatori da tutto il territorio grazie a un ricco mix di storia, artigianato, collezionismo ed eccellenze gastronomiche.

Per l’intera giornata le vie e le piazze del borgo si trasformeranno in un grande mercato all’aperto con circa 50 espositori, pronti a proporre articoli di antiquariato, oggetti vintage, libri antichi, creazioni artigianali, pezzi da collezione, vinili e manufatti realizzati dagli hobbisti. Un’occasione per curiosare tra pezzi unici, riscoprire oggetti del passato e trovare idee originali per gli appassionati del settore.

Accanto agli stand dedicati all’antiquariato e all’artigianato non mancherà uno spazio riservato ai sapori. I visitatori potranno infatti degustare e acquistare numerose specialità enogastronomiche, tra cui prodotti tipici sardi, miele, formaggi, salumi, dolci e gelati.

La manifestazione rappresenterà anche un’opportunità per conoscere il patrimonio artistico e culturale di Castiglione Olona. Durante la giornata saranno infatti aperti alcuni dei principali luoghi d’interesse del borgo.

Sarà possibile visitare Palazzo Branda Castiglioni e il Map – Museo Arte Plastica, aperti dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre il Museo della Collegiata accoglierà i visitatori con orario continuato, dalle 10 alle 18.

Gli organizzatori confermano lo svolgimento della manifestazione anche in caso di maltempo, pur precisando che, in presenza di pioggia, non potrà essere garantita la partecipazione di tutti gli espositori.

La Fiera del Cardinale si conferma così un appuntamento capace di unire tradizione, cultura e commercio, valorizzando il fascino del centro storico di Castiglione Olona e offrendo una giornata da vivere tra arte, storia, prodotti tipici e curiosità per grandi e piccoli.

30072026