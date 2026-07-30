Cinema sotto le stelle: settimana con la commedia di Fabio De Luigi e doppio appuntamento con Odyssey
30 Luglio 2026
SARONNO – Un’altra settimana di grandi titoli: agosto si conclude con il nuovo successo cinematografico di Christopher Nolan, “Odyssey”, che sarà trasmesso sabato e domenica 2 agosto. La settimana prosegue con altri nomi noti: la commedia “Un bel giorno” con Fabio De Luigi, ma anche “Dracula, l’amore perduto” di Caleb Landry Jones.
I biglietti possono essere acquistati online fino a un’ora prima dell’inizio del film oppure direttamente alla cassa dell’arena, aperta trenta minuti prima della proiezione. Gli appuntamenti dal giovedì, lunedì, martedì, mercoledì sono prezzo speciale di 3 euro e 50.
Giovedì 30 luglio si parte alle 21.30 con “L’Attachment, la tenerezza” con Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï, Vimala Pons, Raphaël Quenard. Tratto dal romanzo L’intimité di Alice Ferney, premiato al Festival di Venezia. Sandra conduce una vita indipendente e solitaria. Quando una tragedia colpisce i suoi vicini, si ritrova coinvolta in una nuova e inattesa dimensione affettiva che cambierà il suo modo di vedere il mondo.
Venerdì 31 luglio si continua alle 21.30 con “Rental family nelle vite degli altri” con Brendan Fraser, Takehiro Hira, Akira Emoto. Con il premio Oscar Brendan Fraser protagonista di una storia emozionante e originale. Un attore americano in difficoltà trova lavoro presso un’agenzia giapponese che offre familiari “a noleggio”. Entrando nelle vite degli altri, scoprirà qualcosa di importante anche su sé stesso.
Sabato 1 agosto e domenica 2 agosto alle 21.15 doppio appuntamento con il nuovo successo di Christopher Nolan, “Odyssey”, con Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway. Il nuovo colossal di Christopher Nolan tratto dal poema di Omero. Dopo la guerra di Troia, Ulisse affronta un viaggio lungo dieci anni tra creature leggendarie, dèi capricciosi e prove impossibili per tornare dalla sua famiglia.
Luglio 3 agosto: la settimana riprende alle 21.15 con “Grand Ciel”, con Catherine Deneuve, Denis Podalydès. Una delicata commedia francese sul valore dei legami umani. L’incontro tra persone molto diverse diventa l’occasione per riscoprire affetti e nuove possibilità.
Martedì 4 agosto, alle 21.15, “Un bel giorno”, con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Anita Pititto, Beatrice Schiros. Tommaso ha cresciuto da solo quattro figlie, rinunciando
alla propria vita sentimentale. Quando le ragazze decidono che è arrivato il momento di rimettersi in gioco, l’incontro con Lara potrebbe cambiare tutto.
Mercoledì 5 agosto, alle 21.15, un successo del 2025: “Dracula, l’amore perduto”, con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu. Una nuova rilettura del mito di Dracula.
Dopo la perdita della donna amata, un principe si trasforma nella creatura immortale destinata a diventare Dracula.
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