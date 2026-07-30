Saronnese

CISLAGO – Una giornata tra fede, storia, natura e musica per riscoprire uno dei luoghi simbolo del paese. Domenica 2 agosto la chiesa di Santa Maria della Neve ospiterà la tradizionale festa organizzata dalla Pro Loco Cislago in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Assunta, con un ricco programma di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza.

La giornata inizierà alle 10.30 con la Santa Messa. Nel pomeriggio spazio alle iniziative dedicate alla scoperta del territorio e del patrimonio storico: alle 15 è in programma la visita iconografica guidata da Abramo Morandi, alle 16 l’escursione nei boschi e lungo il torrente Bozzente con Luigi Landoni, alle 17 i Vesperi e alle 18 la visita storico-artistica condotta dal professor Beato.

Per tutta la giornata saranno presenti anche i volontari della Pro Loco e delle associazioni cittadine con momenti di accoglienza, il banchetto della Pro Loco, il progetto “Il Custode”, il banco della Caritas e occasioni di convivialità con aperitivo e la tradizionale “Peritt e Brugn”.

L’appuntamento più atteso sarà però quello della sera. Alle 21.15 la chiesa, illuminata a lume di candela, farà da cornice al concerto “Il saluto della Pro Loco”, dedicato a don Maurizio Restelli, che dopo sedici anni alla guida della comunità lascerà Cislago per un nuovo incarico pastorale.

Il concerto per pianoforte e violino sarà eseguito dalle musiciste Sonia Vettorato e Mayra Pezzuti e rappresenterà il momento conclusivo della giornata.

“Abbiamo scelto di salutarlo nel modo che meglio rappresenta lo spirito di Santa Maria della Neve: attraverso la bellezza della musica, in un luogo che egli ha contribuito a custodire e valorizzare con dedizione” spiega il presidente della Pro Loco Riccardo Rimoldi.

L’iniziativa vuole essere anche un ringraziamento per il lavoro svolto da don Maurizio nella tutela e nel recupero del patrimonio storico e artistico della parrocchia, oltre che per il suo servizio pastorale. La Pro Loco invita cittadini, associazioni e visitatori a partecipare a una giornata che, anno dopo anno, continua a rappresentare uno dei momenti più significativi dell’estate cislaghese.

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