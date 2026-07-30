Cronaca

SARONNO – Una colonna di fumo ha fatto temere il peggio nella tarda mattinata di ieri nel Parco Lura, al confine tra Saronno e Caronno Pertusella. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando alcuni passanti hanno notato il fumo levarsi tra gli alberi e hanno temuto l’inizio di un incendio, favorito anche dalle alte temperature e dalla vegetazione particolarmente secca.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale, che ha effettuato le verifiche del caso. Fortunatamente non si trattava di un rogo: all’origine del fumo c’erano due persone che avevano portato con sé un barbecue e stavano preparando una grigliata all’interno dell’area verde.

L’episodio richiama comunque l’attenzione sul rischio incendi che, in questi giorni di caldo intenso, interessa anche il territorio del Saronnese. La vegetazione e i rovi ormai secchi possono infatti favorire la rapida propagazione delle fiamme anche a partire da una piccola scintilla.

Dal Parco delle Groane, che confina con il Parco Lura, l’invito è alla massima prudenza: «Con il caldo e la siccità basta una piccola disattenzione per provocare un incendio». Un richiamo rivolto a tutti i frequentatori delle aree verdi, affinché adottino comportamenti responsabili per evitare situazioni potenzialmente pericolose.

(foto archivio)

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