I più letti di ieri I più letti di ieri: bagno in costume nella fontana per il caldo, polemica sulla disinfestazione e anticipazioni su notte bianca
30 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 29 luglio, grande attenzione per l’ondata di caldo che ha spinto una donna a rinfrescarsi nella fontana del centro, ma anche per le proteste dei residenti sulla dezanzarizzazione e per le prime anticipazioni sulla Notte bianca di fine estate. Spazio anche al dibattito sulla possibile cessione della farmacia comunale e alle proposte per le nuove banconote italiane.
Ha fatto discutere l’immagine di una donna che, per trovare sollievo dalle temperature record, è entrata nella fontana del centro cittadino trasformandola, di fatto, in una piscina improvvisata.
Caldo record, la fontana in centro diventa una piscina per una donna in costume
Continua il confronto sulla dezanzarizzazione: i residenti chiedono che vengano comunicati con maggiore precisione zone e orari degli interventi, spiegando che è difficile tenere le finestre chiuse per tre notti consecutive in piena estate.
https://ilsaronno.it/2026/07/29/saronno-dezanzarizzazione-lappello-dei-residenti-dettagliare-zone-e-orari-impossibile-restare-tre-notti-con-finestre-chiuse/
Prendono forma i preparativi della Notte bianca di fine estate, con la data ufficiale dell’evento e le prime anticipazioni sul programma, compreso il dress code pensato per coinvolgere il pubblico.
Saronno, Notte bianca di fine estate: ecco la data e… le prime anticipazioni (dress code compreso)
Tiene banco anche il dibattito sulla possibile cessione della farmacia comunale, con l’intervento di Molteni che sollecita maggiore trasparenza e una visione chiara per il futuro del servizio.
Gerenzano, cessione della farmacia comunale, Molteni: “Serve trasparenza e una visione per il futuro”
Curiosità, infine, per le proposte dedicate alle future banconote italiane: tra i nomi avanzati dal presidente Licata compare anche quello di GB Grassi, insieme ad altre figure simbolo della storia e della cultura del territorio.
Banconote Saronno, tra le proposte del presidente Licata il Gb Grassi ma anche…
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