Lazzate, un nuovo nido per 20 bambini del paese: lavori in conclusione
30 Luglio 2026
LAZZATE – Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido di Lazzate, in via Misintesca, al confine con Misinto. A documentare l’avanzamento del cantiere è stato il sindaco Andrea Monti, che ha mostrato lo stato dell’opera sia all’esterno sia all’interno della struttura sulla sua pagina Facebook: “Tra poco sarà realtà il nuovo Asilo Nido che garantirà posti riservati e tariffe agevolate ai residenti. In via Misentasca l’edificio è ormai ultimato e abbiamo già avviato la gara pubblica per affidarne la gestione. Un investimento da 695.600 euro, finanziato in gran parte dal Pnrr”.
L’inizio del percorso è iniziato nell’ottobre 2024, quando il Comune ha ottenuto fondi dal Pnrr per la struttura, pensata per essere un punto di riferimento per i bimbi del territorio. In seguito era stato assegnato un finanziamento di 480 mila euro per la realizzazione dell’opera, mentre il Comune aveva affidato a un tecnico la progettazione esecutiva del cantiere, dal valore di 695 mila euro; questo ha reso necessario l’intervento economico del Comune. Ora i lavori sono quasi completati, determinando l’inizio di un conto alla rovescia per l’inaugurazione del nuovo polo.
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