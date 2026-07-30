Groane

LAZZATE – Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido di Lazzate, in via Misintesca, al confine con Misinto. A documentare l’avanzamento del cantiere è stato il sindaco Andrea Monti, che ha mostrato lo stato dell’opera sia all’esterno sia all’interno della struttura sulla sua pagina Facebook: “Tra poco sarà realtà il nuovo Asilo Nido che garantirà posti riservati e tariffe agevolate ai residenti. In via Misentasca l’edificio è ormai ultimato e abbiamo già avviato la gara pubblica per affidarne la gestione. Un investimento da 695.600 euro, finanziato in gran parte dal Pnrr”.

L’inizio del percorso è iniziato nell’ottobre 2024, quando il Comune ha ottenuto fondi dal Pnrr per la struttura, pensata per essere un punto di riferimento per i bimbi del territorio. In seguito era stato assegnato un finanziamento di 480 mila euro per la realizzazione dell’opera, mentre il Comune aveva affidato a un tecnico la progettazione esecutiva del cantiere, dal valore di 695 mila euro; questo ha reso necessario l’intervento economico del Comune. Ora i lavori sono quasi completati, determinando l’inizio di un conto alla rovescia per l’inaugurazione del nuovo polo.

“Venti posti per bambini dai 3 ai 36 mesi, orari di apertura a partire dalle 7:30 per venire incontro ai genitori che lavorano, personale qualificato, inclusione e attenzione alle famiglie in difficoltà. Abbiamo pensato a tutto: struttura, educatori, giochi. L’edificio è ormai ultimato e l’Amministrazione comunale ha già avviato la gara pubblica per l’affidamento della gestione. L’intervento prevede un investimento complessivo di 695.600 euro, finanziato in gran parte con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”, comunica il sindaco di Lazzate.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09