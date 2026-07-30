Saronnese

UBOLDO – Una strategia distribuita lungo tutti i dodici mesi per prevenire le criticità legate all’igiene pubblica ed evitare emergenze sanitarie o di degrado negli spazi cittadini. Il comune di Uboldo ha messo a punto un piano di disinfestazione e derattizzazione ad ampio raggio, pensato per contrastare la proliferazione di insetti e roditori favorita dai cambiamenti climatici e dalle temperature elevate delle stagioni più calde.

Il cuore delle operazioni contro le zanzare si concentra sulla profilassi antilarvale: tra i mesi di aprile e settembre sono stati pianificati sei distinti interventi a cadenza regolare sui tombini e sui pozzetti della rete stradale pubblica. L’obiettivo è bloccare lo sviluppo degli insetti allo stadio larvale prima della schiusa. A queste azioni si affiancano, nel periodo di massima presenza (tra maggio e settembre), cinque trattamenti adulticidi localizzati, diretti in particolar modo verso i parchi e le aree verdi del territorio comunale.

Parallelamente l’amministrazione ha definito un protocollo per il controllo dei ratti, la cui presenza tende ad aumentare nei punti critici dell’area urbana e nelle infrastrutture fognarie. Il programma prevede tre interventi annuali di derattizzazione nei mesi di febbraio, giugno e ottobre. La copertura è inoltre garantita da un sistema di vigilanza attiva: dodici erogatori di esche sono dislocati permanentemente sul territorio e soggetti a controlli mensili per la verifica e il reintegro dei dispositivi.

Un’azione continuativa che mira a preservare la decoro e la sicurezza sanitaria di tutti i quartieri.

(foto d’archivio)

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