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SARONNO – Giovedì 30 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o al più poco nuvoloso per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore e le condizioni si manterranno favorevoli alle attività all’aperto. L’elemento di maggiore rilievo resta l’allerta per afa, favorita da temperature elevate: la massima raggiungerà i 36°C, mentre la minima sarà di 23°C. I venti saranno deboli, al mattino dai quadranti settentrionali e nel pomeriggio in rotazione da Sud-Sudovest, senza particolari rinforzi.

Le condizioni meteorologiche resteranno quindi pienamente estive, con caldo intenso soprattutto nelle ore centrali e nel primo pomeriggio. Si raccomanda di limitare l’esposizione prolungata al sole nelle fasce più calde della giornata, mantenendosi idratati e prestando particolare attenzione alle persone più fragili, considerate le temperature elevate e il disagio dovuto all’afa.

In Lombardia la situazione sarà analoga, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su pianure, fascia pedemontana e Prealpi. Solo sui settori delle Orobie si osserverà un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, mentre sulle Alpi Retiche saranno possibili alcuni addensamenti verso sera. I venti si manterranno generalmente deboli, confermando un contesto meteorologico tipicamente estivo su gran parte della regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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