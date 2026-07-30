Città

SARONNO – “Ho frequentato recentemente il Comune per diverse necessità e sento di dovermi fare portavoce delle tante persone, per lo più anziani e stranieri, ma non solo, che interagivano smarrite con il punto informazioni dopo avere constatato che l’ufficio a cui dovevano rivolgersi “era fuori orario”.

E’ la nota di una cittadina che negli ultimi giorni si è recata in Municipio e che ha notato le difficoltà di alcuni utenti.

“Oppure chiusi fuori dalla porta a farsi spiegare al citofono il motivo per cui non potevano entrare (senza appuntamento). Risposta: “ma gli orari ci sono sul sito”. Domanda : a tutti voi prima di andare in Comune viene in mente di guardare il sito? E tutti i cittadini di Saronno hanno le competenze necessarie per la consultazione? Come mai la mia banca, che non è un servizio pubblico, ha ritenuto di apporre sulla porta un cartello con tutte le specifiche di orario e di modalità d’accesso per i diversi uffici?”.

A fronte di questa difficoltà richieste precise: “Sarebbe così difficile farlo in Comune? E un’altra domanda: sarebbe proprio impossibile fare uno sforzo per uniformare un minimo gli orari di apertura al pubblico così da facilitare l’accesso per i cittadini? Perchè un’altra risposta che si riceve è :”ogni ufficio ha il suo orario”. Il messaggio sembra essere: “adeguatevi alle nostre necessità”. Sono piccole cose, forse, ma si potrebbe fare meglio con poco sforzo. Peraltro ho trovato agli sportelli funzionari competenti e gentili, è l’organizzazione che va migliorata.

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