Città

SARONNO – Quasi 90 persone persone hanno già scelto di sostenere il nuovo bar inclusivo dell’oratorio San Giovanni Battista di Cassina Ferrara. Il progetto promosso dalla cooperativa sociale Dandelion, che punta a trasformare il locale in uno spazio di aggregazione, condivisione e inclusione lavorativa per persone con disabilità, ha già raggiunto il 132% dell’obiettivo iniziale sulla piattaforma IdeaGinger. Un risultato che testimonia il forte sostegno della comunità a un’iniziativa che guarda al futuro e che coinvolge cittadini, associazioni e realtà del territorio.

L’obiettivo della raccolta era finanziare l’acquisto delle attrezzature indispensabili per avviare il nuovo bar-ristorante inclusivo. Il traguardo dei 9.250 euro è stato raggiunto e superato, ma la campagna resterà aperta ancora per una decina di giorni: ogni contributo aggiuntivo servirà a rendere il progetto ancora più completo e ad accompagnare con maggiore serenità l’avvio delle attività.

“Se ci avessero detto qualche settimana fa che avremmo raggiunto il nostro obiettivo del 100% così in fretta, forse avremmo fatto fatica a crederci – commenta sui social la cooperativa – Eppure oggi guardiamo lo schermo su IdeaGinger e leggiamo un incredibile 132% di raccolta fondi. Siamo letteralmente senza parole. Ma soprattutto, siamo pieni di gratitudine”.

Un bar che diventa occasione di inclusione

Il progetto nascerà all’interno dell’oratorio San Giovanni Battista di Cassina Ferrara, in via Larga 1. Non sarà soltanto un punto ristoro, ma un luogo aperto alla comunità, dove il cibo diventerà occasione di incontro e dove le persone con disabilità potranno sperimentarsi in un vero contesto lavorativo.

La gestione sarà affidata alla cooperativa sociale Dandelion, realtà nata nel 2016 da un gruppo di educatori, psicologi, tutor sportivi e professionisti impegnati da anni nell’accompagnare bambini, ragazzi e giovani fragili verso percorsi di autonomia.

L’idea è quella di creare un ambiente sereno e accogliente nel quale imparare un mestiere, acquisire competenze e vivere un’esperienza concreta di inclusione. Un progetto che unisce la dimensione sociale a quella comunitaria, riportando il bar a essere un punto di riferimento per il quartiere.

Gli strumenti per far partire il progetto

La raccolta fondi è stata pensata per acquistare il “cuore” del nuovo bar: la strumentazione professionale necessaria per offrire un servizio di qualità. Grazie alle donazioni sarà possibile acquistare un forno professionale, un frigorifero, una spillatrice per la birra, una nuova insegna luminosa e pannelli fonoassorbenti.

Proprio questi ultimi rappresentano uno degli aspetti più innovativi del progetto. Un ambiente meno rumoroso permette infatti di abbattere quelle che vengono definite “barriere invisibili”, facilitando il lavoro delle persone con disabilità, migliorando la comunicazione con i clienti e rendendo il locale ancora più accogliente per tutti.

Come spiegano i promotori, lavorare con attrezzature moderne significa offrire ai futuri operatori un ambiente professionale, sicuro e stimolante, nel quale poter crescere e valorizzare le proprie capacità.

Un progetto sostenuto dalla comunità

Il dato che colpisce maggiormente è la partecipazione. Quasi cento donatori hanno già deciso di contribuire, dimostrando quanto il progetto sia stato percepito come un’opportunità per l’intero territorio.

Accanto ai tanti cittadini hanno scelto di sostenere l’iniziativa anche realtà locali. Tra queste Bcc di Barlassina, che ha aderito attraverso il progetto “Solidarietà in rete”, confermando l’attenzione verso un’iniziativa che unisce inclusione sociale e valorizzazione degli spazi di comunità.

Per Dandelion questo risultato rappresenta molto più di un obiettivo economico raggiunto. “Grazie a ciascuno dei sostenitori e a chiunque abbia condiviso o fatto passaparola. Grazie per aver scelto di dare una seconda possibilità a questo spazio, trasformandolo in un luogo di vera accoglienza, calore e inclusione lavorativa per persone con disabilità”.

La raccolta continua

Nonostante il traguardo sia già stato superato, la campagna resta aperta. Le risorse che arriveranno nei prossimi giorni serviranno a migliorare ulteriormente il progetto e a rendere il nuovo bar sempre più accessibile e funzionale.

L’obiettivo è inaugurare il nuovo bar-ristorante inclusivo in occasione della festa dell’oratorio San Giovanni Battista, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

Per Dandelion il messaggio è chiaro: il progetto è già diventato una realtà grazie al sostegno della comunità, ma c’è ancora spazio per contribuire a costruire un luogo dove lavoro, inclusione e socialità possano crescere insieme. Una dimostrazione concreta di come, quando un territorio fa squadra, anche un semplice bar possa trasformarsi in un progetto capace di creare opportunità e relazioni durature.

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