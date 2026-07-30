Comasco

TURATE – Dopo una complessa operazione di restauro dal valore di circa 350mila euro, la comunità turatese ritrova la piena disponibilità della sua sala polifunzionale di via Galilei. L’immobile era stato reso inagibile dalla violenta grandinata che nel luglio del 2023 aveva colpito duramente il territorio, provocando ingenti devastazioni alle strutture pubbliche e private.

La riapertura del centro rappresenta un traguardo condiviso da due differenti mandati amministrativi: la progettazione dei lavori era stata infatti avviata dalla precedente giunta guidata dall’ex sindaco Alberto Oleari, per poi essere condotta a termine dall’attuale amministrazione presieduta dalla neoeletta prima cittadina Roberta Clerici.

Gli interventi manutentivi hanno interessato l’edificio a 360 gradi. Le maestranze hanno posato un nuovo tetto di copertura e provveduto alla completa rimozione, allo smaltimento e al rifacimento delle controsoffittature, delle pareti in cartongesso e delle murature danneggiate. Si è inoltre resa indispensabile la sostituzione dei pavimenti rovinati dalle infiltrazioni d’acqua e dal ghiaccio, unitamente alla revisione dell’impiantistica generale e alla tinteggiatura di tutti gli ambienti.

La struttura ha già ripreso parzialmente le proprie funzioni nelle ultime settimane, ospitando le selezioni del concorso pubblico per l’assunzione di un agente di polizia locale. Da questo momento in poi, lo spazio rinfrescato e messo in sicurezza tornerà a essere il punto di riferimento primario per le associazioni e per tutte le iniziative culturali e sociali del paese.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09