Saronnese

UBOLDO – Il Comune di Uboldo ha deciso di aderire alla rottamazione quinquies, la misura che permetterà ai contribuenti con posizioni debitorie di estinguere quanto dovuto senza sanzioni e interessi, con la possibilità di pagare anche in forma rateizzata. I dettagli e le modalità di adesione saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito istituzionale e sui canali ufficiali del Comune.

La scelta è stata illustrata dall’assessore alle Finanze Antonella Nesci, che spiega come l’obiettivo sia offrire un’opportunità a famiglie e piccole imprese che negli ultimi anni hanno attraversato difficoltà economiche.

“In questi anni tante famiglie e tante piccole imprese hanno fatto fatica. Lo sappiamo. Lo vediamo ogni giorno”, afferma l’assessore. “Per questo il Comune ha aderito alla rottamazione per dare a tutti una seconda chance, azzerando sanzioni e interessi e permettendo di pagare solo il dovuto, con rate sostenibili”.

Secondo Nesci, il provvedimento non vuole essere una misura punitiva verso chi è in difficoltà, ma uno strumento per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie. “Non vogliamo rincorrere chi è in difficoltà. Vogliamo tendere la mano a chi vuole mettersi in regola e guardare avanti. È questo il senso di un’Amministrazione che sceglie di stare dalla parte delle persone”.

“Non è un premio agli evasori”

Tra le obiezioni che più spesso accompagnano questo tipo di misure c’è quella di favorire chi non ha pagato. L’assessore respinge questa interpretazione. “La rottamazione non è un condono e non è un premio agli evasori. È uno strumento previsto dallo Stato per chiudere partite vecchie e difficili da riscuotere, andando incontro a chi, per motivi oggettivi e in questi anni di difficoltà, non ha pagato quanto dovuto. Chi paga puntuale ha già fatto la cosa giusta. Noi ora dobbiamo recuperare il possibile da chi non ha pagato, per garantire maggiori servizi alla comunità”.

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