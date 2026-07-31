Città

SARONNO – “Lo vogliamo dire chiaramente una volta per tutte? Questa amministrazione, una volta tanto, ha abbassato le tasse”. Con queste parole il consigliere comunale di Tu@Saronno, Massimiliano D’Urso, è intervenuto nel dibattito in consiglio comunale sulla nuova Tari, rivendicando la riduzione delle tariffe per il 2026 e sostenendo la scelta della maggioranza di redistribuire il carico fiscale a favore delle famiglie, delle piccole imprese e del commercio di vicinato.

Nel suo intervento D’Urso ha evidenziato come il Comune abbia mantenuto i coefficienti tariffari al livello minimo previsto dalla normativa, sottolineando che la riduzione è stata possibile senza aumentare il peso sulle utenze domestiche.

“Lo vogliamo dire chiaramente una volta per tutte che questa amministrazione, una volta tanto, di centrosinistra ha abbassato le tasse? Ha abbassato la Tari. Questo l’ha fatto mantenendo i coefficienti minimi. C’è un range tra il minimo e il massimo e noi siamo sempre sui coefficienti minimi. Con questa delibera stiamo andando incontro soprattutto alle utenze domestiche e alle piccole e medie imprese, mentre gli ipermercati vengono portati nella fascia media.”

Secondo il consigliere il provvedimento non rappresenta soltanto un adeguamento tecnico delle tariffe, ma una scelta politica sul modo di ripartire il costo di un servizio essenziale come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

“Il punto che discutiamo oggi non è solo tecnico. Riguarda il modo in cui distribuiamo in modo più giusto il costo di un servizio essenziale. Dai documenti emerge con chiarezza che il lavoro svolto sul Piano economico finanziario e sulla tariffa va nella direzione di mantenere il costo complessivo sotto controllo, con un impatto contenuto per famiglie e attività produttive.”

Ampio spazio è stato dedicato all’attività di accertamento delle utenze non censite, indicata come uno degli elementi che hanno consentito di ridurre le bollette. “Per le utenze domestiche il messaggio è semplice: non stiamo scaricando nuovi aumenti sui cittadini, anzi stiamo correggendo una distorsione. Dai documenti emerge un’attività di accertamento, cioè un recupero del sommerso, che è stata fondamentale. Se pagano tutti, tutti pagano di meno. È un principio di equità prima ancora che di bilancio. Significa chiedere il giusto a chi finora sfuggiva al prelievo invece di far ricadere tutto su chi ha sempre pagato regolarmente.”

D’Urso ha inoltre ricordato come la riduzione della Tari assuma un valore ancora maggiore nell’attuale contesto economico.”La grande maggioranza dei saronnesi non aumenta la Tari, anzi la diminuisce. E questa riduzione va letta anche nel contesto generale dei prezzi. Non viviamo in un periodo neutro ma in una fase inflattiva. Per questo una diminuzione nominale dell’1,5% assume un valore ancora più rilevante perché tutela il potere d’acquisto delle famiglie e assorbe parte dell’aumento dei costi generali.”

Il consigliere ha quindi spiegato la scelta di modificare il peso delle diverse categorie economiche, con particolare riferimento agli ipermercati.”Sul fronte delle utenze non domestiche il criterio adottato mi sembra altrettanto chiaro e condivisibile. A Saronno il tessuto economico è fatto soprattutto da piccole e medie imprese, commercio di prossimità e attività di quartiere. È giusto che questo venga riconosciuto anche nella costruzione delle tariffe. In particolare gli ipermercati non sono stati favoriti: vengono ricondotti alla tariffa media e questo produce un effetto positivo su tutti gli altri esercizi, cioè negozi di prossimità, piccoli commercianti e piccole attività.”

Per D’Urso si tratta di una scelta politica precisa a sostegno del commercio locale.”Questo è un punto politico molto importante. È un segnale concreto che sta dando questa amministrazione: scegliere di privilegiare il commercio di prossimità significa difendere la qualità della vita della città, i servizi di vicinato e la rete sociale ed economica dei quartieri. Gli ipermercati hanno dimensioni e capacità contributive diverse ed è corretto che contribuiscano in modo coerente al peso che hanno.”

Nel finale dell’intervento il consigliere ha ribadito il giudizio positivo sul lavoro svolto dall’amministrazione e dagli uffici comunali.”Un altro aspetto importante è che la Tari a Saronno resta al minimo possibile compatibile con i servizi che vengono erogati. È il risultato di un lavoro serio che non si limita a fare quattro conti ma cerca un equilibrio tra efficienza, giustizia e attenzione per il territorio. A nome di Tu@Saronno esprimo un giudizio favorevole sul lavoro svolto, ringrazio l’assessore Mattia Cattaneo e gli uffici. Tutto questo si inserisce in una politica precisa: premiare i cittadini corretti, contenere il carico sulle famiglie, sostenere il piccolo commercio e chiedere un contributo coerente in più a chi finora era stato avvantaggiato. Gli ipermercati avevano le tariffe minime come tutti, oggi passano alla tariffa media, mentre molti altri Comuni adottano addirittura le tariffe medio-alte.”

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