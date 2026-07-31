Saronnese

ORIGGIO – Sono iniziati gli interventi di taglio della vegetazione forestale lungo la fascia di pertinenza dell’autostrada A8, nel territorio comunale di Origgio, in carreggiata verso Milano. A darne comunicazione è il Parco dei Mughetti, precisando che i lavori sono eseguiti da Autostrade per l’Italia Spa con l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza della viabilità autostradale, nel rispetto delle Norme forestali regionali.

Il materiale legnoso derivante dagli interventi sarà lasciato sul posto e resterà a disposizione dei proprietari dei terreni catastalmente interessati dalle operazioni di manutenzione.

Il Parco dei Mughetti ricorda inoltre quanto previsto dall’articolo 29 del Codice della strada, che impone ai proprietari dei terreni confinanti di mantenere siepi e alberature in modo da non restringere la sede stradale, non ostacolare la visibilità della segnaletica e provvedere al taglio dei rami che si protendono oltre il confine. La normativa stabilisce inoltre l’obbligo di rimuovere nel più breve tempo possibile eventuali alberi o ramaglie caduti sulla carreggiata a causa del maltempo o di altre cause.

L’intervento rientra nelle attività di manutenzione periodica finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione lungo uno dei principali assi autostradali del territorio.

(foto: lavori in corso a margine della A8)

31072026